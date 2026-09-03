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Ông Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí viện trợ Ukraine

Thứ Năm, 23:15, 03/09/2026
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VOV.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 tuyên bố Mỹ sẽ yêu cầu các nước châu Âu hoàn trả chi phí cho số vũ khí và đạn dược mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho thấy sức ép của chính quyền Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong việc chia sẻ gánh nặng liên quan đến Ukraine.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 3/9, Tổng thống Mỹ, ông Trump cho rằng hàng trăm tỷ USD đã được cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO, trong khi đây là những khoản mà châu Âu đáng lẽ phải chi trả. Tổng thống Mỹ khẳng định Mỹ sẽ tìm cách thu hồi số tiền này, dù thừa nhận động thái được tiến hành khá muộn.

Cùng với vấn đề Ukraine, ông Trump cũng đề cập tình trạng kho dự trữ đạn dược của Mỹ. Ông bác bỏ những thông tin cho rằng nguồn dự trữ đang cạn kiệt nghiêm trọng sau cuộc chiến tại Iran và khẳng định Mỹ đang tăng cường tích trữ.

Ong trump muon chau Au hoan tra chi phi vien tro ukraine hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo ông Trump, một phần đạn dược hiện được giữ lại để phục vụ nhu cầu của Mỹ thay vì bán ra bên ngoài. Tuy nhiên, việc bán vũ khí và đạn dược cho các nước đồng minh sẽ sớm được nối lại.

Trước đó, Reuters đưa tin Lục quân Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến tại Iran, làm dấy lên lo ngại về mức độ sẵn sàng của quân đội Mỹ trước những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.

Hồng Nhung/VOV1
Reuters
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