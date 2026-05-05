Đụng độ trở lại, chỉ huy Mỹ né tránh xác nhận số phận lệnh ngừng bắn với Iran

Thứ Ba, 06:28, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang đối mặt nguy cơ rạn nứt khi cả hai bên đều nổ súng trong vòng 24 giờ qua.

Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ vẫn từ chối xác nhận liệu thỏa thuận kéo dài gần một tháng này còn hiệu lực hay không.

Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới hôm 4/5, Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết ông không đi sâu vào việc liệu lệnh ngừng bắn đã chấm dứt hay chưa. “Điều quan trọng là chúng tôi hiện diện với vai trò phòng thủ, thiết lập một lớp bảo vệ vững chắc cho các tàu thương mại, nhằm đảm bảo họ có thể rời khỏi Vịnh Ba Tư an toàn”, ông nói.

Ông Cooper cũng cáo buộc Iran đã tiến hành các hành động gây hấn trong ngày, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ đáp trả theo chỉ đạo của tổng thống Trump. “Những gì chúng tôi chứng kiến sáng nay là Iran bắt đầu leo thang. Chúng tôi sẽ phản ứng theo chỉ thị cụ thể từ tổng thống”, ông nhấn mạnh.

Trước đó hôm 3/5, Tổng thống Donald Trump công bố một sáng kiến mới nhằm khuyến khích tàu thương mại tiếp tục đi qua eo biển Hormuz và quân đội Mỹ sẽ “hướng dẫn” các tàu di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Dù ông Cooper cho biết sáng kiến trên nhận được “sự hưởng ứng lớn”, vẫn chưa rõ liệu nó có giúp cải thiện lưu lượng vận tải qua eo biển hay không. Theo các nguồn tin trước đó của CNN, hoạt động hàng hải tại Hormuz phụ thuộc phần lớn vào mức độ tin tưởng của các công ty vận tải về độ an toàn của tuyến đường.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Hồng Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Iran đặt "quân bài mới" vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ
VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?
VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố "chỉ cần điện đàm"
VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

