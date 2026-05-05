Đụng độ trở lại, chỉ huy Mỹ né tránh xác nhận số phận lệnh ngừng bắn với Iran

Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ vẫn từ chối xác nhận liệu thỏa thuận kéo dài gần một tháng này còn hiệu lực hay không.

Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới hôm 4/5, Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết ông không đi sâu vào việc liệu lệnh ngừng bắn đã chấm dứt hay chưa. “Điều quan trọng là chúng tôi hiện diện với vai trò phòng thủ, thiết lập một lớp bảo vệ vững chắc cho các tàu thương mại, nhằm đảm bảo họ có thể rời khỏi Vịnh Ba Tư an toàn”, ông nói.

Ông Cooper cũng cáo buộc Iran đã tiến hành các hành động gây hấn trong ngày, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẽ đáp trả theo chỉ đạo của tổng thống Trump. “Những gì chúng tôi chứng kiến sáng nay là Iran bắt đầu leo thang. Chúng tôi sẽ phản ứng theo chỉ thị cụ thể từ tổng thống”, ông nhấn mạnh.

Trước đó hôm 3/5, Tổng thống Donald Trump công bố một sáng kiến mới nhằm khuyến khích tàu thương mại tiếp tục đi qua eo biển Hormuz và quân đội Mỹ sẽ “hướng dẫn” các tàu di chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Dù ông Cooper cho biết sáng kiến trên nhận được “sự hưởng ứng lớn”, vẫn chưa rõ liệu nó có giúp cải thiện lưu lượng vận tải qua eo biển hay không. Theo các nguồn tin trước đó của CNN, hoạt động hàng hải tại Hormuz phụ thuộc phần lớn vào mức độ tin tưởng của các công ty vận tải về độ an toàn của tuyến đường.

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.