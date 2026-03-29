Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động hết công suất

Chủ Nhật, 11:23, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo truyền thông Saudi Arabia, đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của nước này, đang hoạt động hết công suất với 7 triệu thùng mỗi ngày, trong bối cảnh tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Trong số 7 triệu thùng dầu chảy qua đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, 2 triệu thùng dành cho các nhà máy lọc dầu của nước này, trong khi 5 triệu thùng được xuất khẩu qua cảng Yanbu, nằm bên bờ Biển Đỏ.

Hàng loạt tàu chở dầu đã chuyển hướng đến cảng Yanbu của Saudi Arabia để thu gom dầu, tạo nên một huyết mạch quan trọng cho nguồn cung toàn cầu.

Duong ong dan dau Dong - tay cua saudi arabia hoat dong het cong suat hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Mặc dù đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia chỉ bù đắp một phần sự thiếu hụt nguồn cung do việc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu trong điều kiện bình thường, nhưng tuyến đường này là một trong những lý do khiến giá dầu không tăng vọt lên mức cực đoan như những cú sốc nguồn cung trước đây.

Trải dài khắp bán đảo Arab, từ các mỏ dầu khổng lồ ở phía Đông đến thành phố cảng công nghiệp Yanbu ở phía Tây, đường ống dẫn dầu này dài khoảng 1.200 km, được Saudi Arabia xây dựng vào những năm 1980 để ứng phó trước các cú sốc nguồn cung dầu do gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: dầu mỏ Saudi Arabia đường ống dẫn dầu Đông - Tây
Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”
Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (28/3) cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Iran để đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

Thủ tướng Thái Lan: “Sẽ không tái diễn gián đoạn nguồn cung xăng, dầu”

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (28/3) cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận quan trọng với Iran để đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”
Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”

Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab
Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

VOV.VN - Dù cả Mỹ và Iran đều có động thái thể hiện sức mạnh trên Biển Arab, giới chuyên gia nhận định sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự cùng rủi ro leo thang cao khiến khả năng xảy ra một trận hải chiến là không lớn.

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

VOV.VN - Dù cả Mỹ và Iran đều có động thái thể hiện sức mạnh trên Biển Arab, giới chuyên gia nhận định sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự cùng rủi ro leo thang cao khiến khả năng xảy ra một trận hải chiến là không lớn.

