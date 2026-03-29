Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động hết công suất

Trong số 7 triệu thùng dầu chảy qua đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, 2 triệu thùng dành cho các nhà máy lọc dầu của nước này, trong khi 5 triệu thùng được xuất khẩu qua cảng Yanbu, nằm bên bờ Biển Đỏ.

Hàng loạt tàu chở dầu đã chuyển hướng đến cảng Yanbu của Saudi Arabia để thu gom dầu, tạo nên một huyết mạch quan trọng cho nguồn cung toàn cầu.

Mặc dù đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia chỉ bù đắp một phần sự thiếu hụt nguồn cung do việc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu trong điều kiện bình thường, nhưng tuyến đường này là một trong những lý do khiến giá dầu không tăng vọt lên mức cực đoan như những cú sốc nguồn cung trước đây.

Trải dài khắp bán đảo Arab, từ các mỏ dầu khổng lồ ở phía Đông đến thành phố cảng công nghiệp Yanbu ở phía Tây, đường ống dẫn dầu này dài khoảng 1.200 km, được Saudi Arabia xây dựng vào những năm 1980 để ứng phó trước các cú sốc nguồn cung dầu do gián đoạn tại eo biển Hormuz.