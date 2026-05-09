中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trên toàn nước Nga

Thứ Bảy, 17:31, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2026 trên Quảng trường Đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua.


Đây cũng là lần đầu tiên sau gần hai thập niên, lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tài quân sự và thành phần khách mời quốc tế cũng giảm rõ rệt chủ yếu gồm các đối tác thân cận hoặc các thực thể có quan hệ đặc biệt với Nga.

Tham dự Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim, các tổng thống Kazakhstan và Uzbekistan, Kassym-Jomart Tokayev và Shavkat Mirziyoyev, cùng các nhà lãnh đạo của Slovakia, và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mở đầu cuộc duyệt binh, theo truyền thống đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ trong tiếng nhạc bài "Chiến tranh thiêng liêng". Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tư lệnh Lục quân - Đại tướng Andrei Mordvichev đi một vòng quanh quảng trường chào đón các đơn vị tham gia Lễ duyệt binh.

duyet binh ky niem 81 nam ngay chien thang tren toan nuoc nga hinh anh 1
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2026 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tại Lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin dành một phút tưởng niệm những liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông khẳng định, chiến công của thế hệ chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại luôn là nguồn cảm hứng tinh thần to lớn cho nước Nga ngày nay. Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, từ chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người lao động ở hậu phương, trong việc bảo vệ vận mệnh đất nước. Sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, đạo đức, lòng dũng cảm và ý chí vượt qua mọi thử thách.

“Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan; sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật; cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn. Tiền tuyến và hậu phương đã hòa làm một. Chính lòng yêu nước chân thành, sự quả cảm và tinh thần hy sinh của nhân dân đã giúp họ vượt lên trên kẻ thù, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin vào chiến thắng. Chiến thắng ấy được giành lấy bằng đấu tranh, hy sinh và lòng kiên cường bền bỉ.Tất cả điều đó vẫn sống mãi trong những câu chuyện gia đình, trong trái tim của con cháu chúng ta và trong ký ức của mỗi người! Chúc mừng Ngày Chiến thắng! Ura!”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm nay chỉ kéo dài hơn 8 phút rưỡi. Tiếp đó các đội duyệt binh sải những bước chân mạnh mẽ trên Quảng trường Đỏ. Tham gia diễu binh là các quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng, thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt. Năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của các binh sĩ hệ thống không người lái.

Đặc biệt, tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ có các binh sĩ và sĩ quan Quân đội Nhân dân Triều Tiên, những người đã từng tham gia các nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Kursk.

Lễ duyệt binh năm nay còn chiếu những thước phim về các binh sĩ làm việc trong khu vực tác chiến đặc biệt, bao gồm cả các thành viên phi hành đoàn tại các sở chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ và trên các tàu hải quân. Cùng với các loại UAV, tên lửa, Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus mới nhất của Nga đã được công bố. Đây là Hệ thống tên lửa có khả năng độc đáo trong việc đánh chặn các mục tiêu đạn đạo và khí động học ở độ cao lớn.

Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn trên không của 6 máy bay Su-25, nhuộm bầu trời Moscow bằng 3 màu trắng đỏ xanh vẽ hình quốc kỳ Nga.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay trên Quảng trường Đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ chỉ kéo dài chừng 40 phút. Sự kiện được tổ chức mà không có các trang thiết bị quân sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích quyết định này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh nguy cơ tấn công bằng UAV và đe dọa khủng bố gia tăng

Sau Lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước đã đặt hoa bên Ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đặt hoa tại bia tưởng niệm các thành phố anh hùng trong Vườn Alexander.

Cũng trong sáng nay, các cuộc diễu hành mừng Ngày Chiến thắng đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga, tại vùng Viễn Đông, Siberia, Sakhalin, Khabarovsk, Chita, Novosibirsk, Kemerovo và Omsk. Năm nay, cuộc hành quân "Trung đoàn Bất tử" diễn ra với nhiều hình thức khác nhau cả trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 9/5 là Ngày lễ thiêng liêng, gắn kết tất cả công dân Nga, mang đến niềm tự hào về Tổ quốc, niềm vui chiến thắng và nỗi đau thương cho những người đã ngã xuống.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Nga duyệt binh Ngày chiến thắng Tổng thống Nga Vladimir Putin
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại Nga
Những hình ảnh ấn tượng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại Nga

VOV.VN - Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm nay diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (tức 14h giờ Việt Nam). Lễ duyệt binh năm nay không có đoàn khí tài cơ giới - điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua.

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại Nga

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại Nga

VOV.VN - Lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm nay diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10h ngày 9/5 (tức 14h giờ Việt Nam). Lễ duyệt binh năm nay không có đoàn khí tài cơ giới - điều chưa từng xảy ra trong gần 20 năm qua.

Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5
Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026) diễn ra lúc 10h sáng 9/5 (tức 14h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam).

Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5

Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2026) diễn ra lúc 10h sáng 9/5 (tức 14h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam).

Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump
Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Washington đối với Ngày Chiến thắng 9/5, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump

Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Washington đối với Ngày Chiến thắng 9/5, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ