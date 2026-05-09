Duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trên toàn nước Nga



Đây cũng là lần đầu tiên sau gần hai thập niên, lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tài quân sự và thành phần khách mời quốc tế cũng giảm rõ rệt chủ yếu gồm các đối tác thân cận hoặc các thực thể có quan hệ đặc biệt với Nga.

Tham dự Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim, các tổng thống Kazakhstan và Uzbekistan, Kassym-Jomart Tokayev và Shavkat Mirziyoyev, cùng các nhà lãnh đạo của Slovakia, và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Mở đầu cuộc duyệt binh, theo truyền thống đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ trong tiếng nhạc bài "Chiến tranh thiêng liêng". Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tư lệnh Lục quân - Đại tướng Andrei Mordvichev đi một vòng quanh quảng trường chào đón các đơn vị tham gia Lễ duyệt binh.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5/2026 trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tại Lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin dành một phút tưởng niệm những liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông khẳng định, chiến công của thế hệ chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại luôn là nguồn cảm hứng tinh thần to lớn cho nước Nga ngày nay. Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, từ chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người lao động ở hậu phương, trong việc bảo vệ vận mệnh đất nước. Sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, đạo đức, lòng dũng cảm và ý chí vượt qua mọi thử thách.

“Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan; sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật; cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn. Tiền tuyến và hậu phương đã hòa làm một. Chính lòng yêu nước chân thành, sự quả cảm và tinh thần hy sinh của nhân dân đã giúp họ vượt lên trên kẻ thù, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin vào chiến thắng. Chiến thắng ấy được giành lấy bằng đấu tranh, hy sinh và lòng kiên cường bền bỉ.Tất cả điều đó vẫn sống mãi trong những câu chuyện gia đình, trong trái tim của con cháu chúng ta và trong ký ức của mỗi người! Chúc mừng Ngày Chiến thắng! Ura!”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin năm nay chỉ kéo dài hơn 8 phút rưỡi. Tiếp đó các đội duyệt binh sải những bước chân mạnh mẽ trên Quảng trường Đỏ. Tham gia diễu binh là các quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng, thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt. Năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của các binh sĩ hệ thống không người lái.

Đặc biệt, tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ có các binh sĩ và sĩ quan Quân đội Nhân dân Triều Tiên, những người đã từng tham gia các nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Kursk.

Lễ duyệt binh năm nay còn chiếu những thước phim về các binh sĩ làm việc trong khu vực tác chiến đặc biệt, bao gồm cả các thành viên phi hành đoàn tại các sở chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Lực lượng Không quân Vũ trụ và trên các tàu hải quân. Cùng với các loại UAV, tên lửa, Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus mới nhất của Nga đã được công bố. Đây là Hệ thống tên lửa có khả năng độc đáo trong việc đánh chặn các mục tiêu đạn đạo và khí động học ở độ cao lớn.

Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn trên không của 6 máy bay Su-25, nhuộm bầu trời Moscow bằng 3 màu trắng đỏ xanh vẽ hình quốc kỳ Nga.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay trên Quảng trường Đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ chỉ kéo dài chừng 40 phút. Sự kiện được tổ chức mà không có các trang thiết bị quân sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích quyết định này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh nguy cơ tấn công bằng UAV và đe dọa khủng bố gia tăng

Sau Lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước đã đặt hoa bên Ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đặt hoa tại bia tưởng niệm các thành phố anh hùng trong Vườn Alexander.

Cũng trong sáng nay, các cuộc diễu hành mừng Ngày Chiến thắng đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga, tại vùng Viễn Đông, Siberia, Sakhalin, Khabarovsk, Chita, Novosibirsk, Kemerovo và Omsk. Năm nay, cuộc hành quân "Trung đoàn Bất tử" diễn ra với nhiều hình thức khác nhau cả trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 9/5 là Ngày lễ thiêng liêng, gắn kết tất cả công dân Nga, mang đến niềm tự hào về Tổ quốc, niềm vui chiến thắng và nỗi đau thương cho những người đã ngã xuống.