中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump

Thứ Sáu, 16:38, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Washington đối với Ngày Chiến thắng 9/5, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại buổi chiêu đãi ở Đại sứ quán Nga tại Washington nhân dịp kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, Đại sứ Darchiev nói thái độ của giới chức Mỹ đối với ngày lễ này đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây.

“Cách tiếp cận của các đại diện chính quyền Mỹ đối với Ngày Chiến thắng đã thay đổi, và thay đổi rất mạnh mẽ. Trong hai năm qua, cuộc tuần hành ‘Trung đoàn bất tử’ đã được tổ chức ngay tại trung tâm thủ đô Washington”, ông Darchiev nói.

Dai su nga my thay doi cach tiep can ngay chien thang duoi thoi ong trump hinh anh 1
Quân nhân Nga tiến về Quảng trường Đỏ để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại trung tâm thủ đô Moscow, ngày 5/5/2026. Ảnh: Reuters

Theo Đại sứ Nga, các đại diện của chính quyền Mỹ cũng tham dự buổi lễ tại Đại sứ quán Nga. Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “tình đồng đội chiến đấu Nga - Mỹ” trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Đề cập quan hệ song phương, ông Darchiev cho biết các cuộc tiếp xúc và đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn đang được duy trì dù diễn ra không dễ dàng. Theo nhà ngoại giao Nga, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington đang diễn ra từng bước, dù còn chậm và chịu tác động từ tình hình quốc tế phức tạp.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề nếu Nga và Mỹ hợp tác, đồng thời có sự tham gia của Trung Quốc”, ông nói thêm.

Ông Darchiev cho rằng cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể tạo thêm động lực thực chất cho quá trình cải thiện quan hệ song phương.

“Hiện tồn tại một bầu không khí tích cực, điều hoàn toàn khác so với giai đoạn 4 năm dưới chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Các mối quan hệ đang được khôi phục, có thể chưa nhanh như mong muốn, nhưng sự thấu hiểu đang tồn tại. Điều quan trọng nhất là giữa hai nhà lãnh đạo có sự tương tác cá nhân rất tốt”, ông nhận định.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Nga Mỹ Donald Trump Vladimir Putin quan hệ Nga Mỹ Ngày Chiến thắng Đại sứ Nga Trung đoàn bất tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5
Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), Liên bang Nga quyết định tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày 8-9/5, thể hiện thiện chí nhân đạo và tưởng niệm lịch sử.

Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

Nga tuyên bố ngừng bắn dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), Liên bang Nga quyết định tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày 8-9/5, thể hiện thiện chí nhân đạo và tưởng niệm lịch sử.

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng
Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

Nga - Ukraine tuyên bố ngừng bắn “lệch nhịp” quanh lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua (4/5) tuyên bố lệnh ngừng bắn hai ngày với Ukraine vào ngày 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga trong chiến tranh vệ quốc, tuy nhiên Tổng thống Ukraine Zelensky lại đưa ra đề xuất ngừng bắn riêng sớm hơn, vào đêm 5 - 6/5.

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít
Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ