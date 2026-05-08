Đại sứ Nga: Mỹ thay đổi cách tiếp cận Ngày Chiến thắng dưới thời ông Trump

Phát biểu với báo giới tại buổi chiêu đãi ở Đại sứ quán Nga tại Washington nhân dịp kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, Đại sứ Darchiev nói thái độ của giới chức Mỹ đối với ngày lễ này đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây.

“Cách tiếp cận của các đại diện chính quyền Mỹ đối với Ngày Chiến thắng đã thay đổi, và thay đổi rất mạnh mẽ. Trong hai năm qua, cuộc tuần hành ‘Trung đoàn bất tử’ đã được tổ chức ngay tại trung tâm thủ đô Washington”, ông Darchiev nói.

Quân nhân Nga tiến về Quảng trường Đỏ để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại trung tâm thủ đô Moscow, ngày 5/5/2026. Ảnh: Reuters

Theo Đại sứ Nga, các đại diện của chính quyền Mỹ cũng tham dự buổi lễ tại Đại sứ quán Nga. Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “tình đồng đội chiến đấu Nga - Mỹ” trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Đề cập quan hệ song phương, ông Darchiev cho biết các cuộc tiếp xúc và đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn đang được duy trì dù diễn ra không dễ dàng. Theo nhà ngoại giao Nga, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington đang diễn ra từng bước, dù còn chậm và chịu tác động từ tình hình quốc tế phức tạp.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề nếu Nga và Mỹ hợp tác, đồng thời có sự tham gia của Trung Quốc”, ông nói thêm.

Ông Darchiev cho rằng cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể tạo thêm động lực thực chất cho quá trình cải thiện quan hệ song phương.

“Hiện tồn tại một bầu không khí tích cực, điều hoàn toàn khác so với giai đoạn 4 năm dưới chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Các mối quan hệ đang được khôi phục, có thể chưa nhanh như mong muốn, nhưng sự thấu hiểu đang tồn tại. Điều quan trọng nhất là giữa hai nhà lãnh đạo có sự tương tác cá nhân rất tốt”, ông nhận định.