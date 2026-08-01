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El Nino sẽ gia tăng cường độ từ tháng 8

Thứ Bảy, 15:20, 01/08/2026
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VOV.VN - Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên hợp quốc (WMO) ngày 31/7 cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh có thể gia tăng cường độ bắt đầu từ tháng 8 năm nay.

Trong bản tin cập nhật mới nhất, WMO cho biết El Nino - hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển ấm lên ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương – đang tiếp tục mạnh lên và dự kiến sẽ chi phối các kiểu thời tiết toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 8 - 10/2026.

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Du khách giải nhiệt tại đài phun nước công cộng ở Paris, Pháp ngày 26/6 (Ảnh: AP)

El Nino có khả năng làm tăng nhiệt độ toàn cầu lên mức cao hơn bình thường và gây ra thay đổi đáng kể về lượng mưa. Bên cạnh sự gia tăng cường độ El Nino hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương cũng có khả năng xuất hiện, làm trầm trọng hơn các tác động khí hậu tại khu vực, gồm hạn hán, lũ lụt, nguy cơ cháy rừng, đặc biệt quanh lưu vực Ấn Độ Dương.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ , Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “El Nino không còn trước ngưỡng cửa nữa mà đã vào trong ngôi nhà chúng ta, làm cho nhiệt độ tăng cao. Dự báo mới của Cơ quan Khí tượng của Liên hợp quốc phác hoạ một bức tranh ảm đạm khi El Nino mạnh lên, tiếp thêm nhiên liệu vào một hành tinh như đang bốc cháy”.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, thế giới đang bước vào tình trạng khí hậu “chưa từng có tiền lệ”, cuộc khủng hoảng khí hậu đang “leo thang dữ dội”, nhanh hơn tốc độ ứng phó. Trong đó nắng nóng cực đoan làm gia tăng bất bình đẳng, trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo, suy yếu nền kinh tế và khiến mục tiêu phát triển ngày càng trở nên xa vời.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các chính phủ nhận thức rõ đây là mối đe doạ hiện hữu và cần đẩy nhanh hành động ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, WMO cho biết đang tăng cường tập hợp thông tin và các dịch vụ hỗ trợ cảnh báo sớm nhằm giúp các quốc gia dự báo và giảm thiểu tác động của hiện tượng El Nino.

Võ Giang/VOV1
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