Philippines có thể đón 4 cơn bão trong tháng 8 khi El Niño mạnh dần lên

PAGASA dự báo sẽ có từ 2 đến 4 cơn bão nhiệt đới hình thành trong hoặc đi vào Khu vực Theo dõi của Philippines (PAR) vào tháng 8, tiếp theo là từ 2 đến 3 cơn vào tháng 9, từ 1 đến 2 cơn mỗi tháng vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12, và khả năng một cơn bão vào tháng 1 năm 2027. Theo dự báo khí hậu mới nhất của PAGASA, số lượng bão nhiệt đới dự kiến giảm trong những tháng tới khi El Niño mạnh dần lên. Tuy nhiên, các cơn bão hình thành vẫn có thể mạnh lên thành bão hoặc thậm chí siêu bão.

Philippines tăng cường các biện pháp đối phó với tình trạng hạn hán do tác động của El Nino. Ảnh minh họa: GMAnews

Theo các chuyên gia khí tượng Philippines, khả năng xảy ra hiện tượng El Niño rất mạnh đã tăng lên đáng kể và có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2027. PAGASA cảnh báo rằng thời tiết khô hạn kéo dài hoặc hạn hán có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp, tài nguyên nước và, nếu kéo dài hơn 9 tháng sẽ tác động mạnh đến các lĩnh vực kinh tế xã hội lớn hơn.

Để giúp cộng đồng chuẩn bị, PAGASA đã nêu các công cụ kỹ thuật số cung cấp dự báo hạn hán 6 tháng, dự báo thời tiết 10 ngày cho nông dân và các nền tảng thông tin khí hậu được phát triển chung với Bộ Nông nghiệp và các đối tác quốc tế; kêu gọi người dân bắt đầu tiết kiệm nước và điện, khi đất nước chuẩn bị cho những tác động có thể xảy ra của một đợt El Niño kéo dài và rất mạnh.