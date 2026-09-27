Ethiopia: Người dân mừng lễ Meskel, kêu gọi hòa bình

Lễ hội Meskel có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Ethiopia. Ảnh AP.

Được tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 9 hằng năm, Lễ hội Meskel có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Ethiopia, một xã hội chủ yếu dựa vào nông nghiệp, vì nó đánh dấu sự kết thúc mùa mưa và sự bắt đầu mùa xuân. Đối với các tín đồ Chính thống giáo Ethiopia, Meskel vẫn là một ngày lễ thiêng liêng được trân trọng sâu sắc.

Linh mục Aba Thomas Abeje chia sẻ: “Đối với những tín đồ Chính thống giáo Ethiopia chúng tôi, đây là một ngày lễ rất được yêu mến và tôn kính. Đây cũng là một ngày lễ mang tầm quốc tế. Do đó, khi nhắc đến Meskel, chúng tôi nhớ đến thập tự giá của Chúa và Đấng Cứu Thế Jesus Christ, ngài đã chiến thắng cái chết”.

Lễ hội được đánh dấu bằng các nghi lễ truyền thống, bao gồm việc đốt lửa trại và giết mổ động vật. Ảnh AP.

Lễ hội được đánh dấu bằng các nghi lễ truyền thống, bao gồm việc đốt lửa trại và giết mổ động vật. Tại Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Meskel, nơi họ cầu nguyện trước một đống lửa lớn được đốt lên. Nhiều người đang cầu nguyện cho hòa bình trong năm nay giữa những lo ngại về chiến tranh và xung đột tái diễn sau cuộc chiến Tigray, kết thúc vào năm 2022 khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di tản.

“Hòa bình là điều vô cùng cần thiết cho đất nước của chúng ta. Sự kiện này mang lại sự bình an cho người dân Ethiopia, nơi mọi người làm nhiều việc tốt và cùng nhau cầu nguyện vào ngày hôm nay. Thành thật mà nói, tôi đã đến nơi này để cầu xin Chúa ban bình an và lắng nghe lời cầu nguyện của mình. Cộng đồng quốc tế nên mang lại những điều tích cực hơn cho đất nước thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm. Người dân Ethiopia, bao gồm cả cộng đồng hải ngoại, cần hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo để thấu hiểu và giải quyết các vấn đề trong nước thông qua đối thoại”, một người dân tham gia lễ hội bày tỏ.

Lễ hội Meskel được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại. Ảnh AP.

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại, lễ hội Meskel được tổ chức long trọng hơn ở miền nam đất nước, với hàng trăm nghìn người trở về quê hương để đón lễ cùng bạn bè và gia đình.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Ethiopia một lần nữa phải đối mặt với xung đột ở vùng Tigray phía bắc xa xôi đầy bất ổn, và xung đột này đã lan sang các vùng lân cận Amhara và Afar. Có những lo ngại rằng cuộc chiến có thể lôi kéo nước láng giềng Eritrea vào cuộc với vai trò là một bên ủy nhiệm.