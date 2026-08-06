EU giải ngân 1,4 tỷ Euro từ lợi nhuận tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine

Số tiền này được trích từ khoản lợi nhuận phát sinh từ các tài sản có chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa. Theo Ủy ban châu Âu, khoảng 95% khoản kinh phí, tương đương 1,33 tỷ Euro, sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ chế hoàn trả các khoản vay mà EU và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết cấp cho Ukraine thông qua Cơ chế Hợp tác cho vay Ukraine. Khoảng 70 triệu Euro còn lại sẽ được phân bổ thông qua Cơ sở Hòa bình châu Âu nhằm đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ quốc phòng cấp thiết của nước này.

Theo Ủy ban châu Âu, đến nay các tài sản bị đóng băng của Nga đã tạo ra khoảng 8 tỷ Euro lợi nhuận. Ảnh: Reuters

Phát biểu về quyết định này, bà Ursula von der Leyen khẳng định, Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những tổn thất gây ra tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh gói tài chính mới sẽ gia tăng sức bền và bảo đảm tính liên tục trong cam kết hỗ trợ của EU đối với Kiev.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, EU đã phong tỏa hàng trăm tỷ Euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga thuộc phạm vi tài phán của khối. Thay vì tịch thu tài sản gốc, EU chỉ sử dụng phần lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Theo Ủy ban châu Âu, đến nay các tài sản này đã tạo ra khoảng 8 tỷ Euro lợi nhuận, qua đó trở thành nguồn tài chính quan trọng phục vụ các chương trình hỗ trợ tài chính, kinh tế và quốc phòng dành cho Ukraine.

Giới quan sát nhận định, việc tiếp tục trích lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa cho thấy EU ưu tiên thiết lập một kênh hỗ trợ tài chính dài hạn và ổn định cho Kiev, đồng thời lách được các rào cản pháp lý phức tạp từ việc tịch thu trực tiếp tài sản có chủ quyền của Nga. Quyết định này cũng phản ánh nỗ lực của EU trong việc duy trì sức ép đối với Moscow, đồng thời bảo đảm nguồn lực hỗ trợ Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.