English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EU nhất trí giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine

Thứ Sáu, 20:13, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/9 đạt được thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro (7,5 tỷ USD) từ một quỹ của khối liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine.

Cao ủy phụ trách Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết số tiền này sẽ đến từ Quỹ Hòa bình châu Âu, một quỹ được các nước thành viên EU sử dụng để viện trợ quân sự cho các quốc gia ngoài khối. Quỹ này cũng hoàn trả cho các chính phủ EU các khoản viện trợ quân sự mà họ đã đóng góp.

eu nhat tri giai ngan 6,6 ty euro vien tro quan su cho ukraine hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trao đổi bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Trong số tiền được giải ngân, 900 triệu euro sẽ dành cho phái bộ hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine và 1 tỷ euro sẽ tài trợ cho việc mua sắm thiết bị chung mới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas cũng nói rằng 4,7 tỷ euro còn lại sẽ được dùng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên, một số quốc gia trong số đó đã tuyên bố sẽ chuyển phần của họ cho Ukraine.

“Đó là tin tốt cho Ukraine và tin xấu cho Nga”, Cao ủy phụ trách Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas nói.

Số tiền liên quan đến Ukraine bị kẹt trong quỹ nhiều tháng, ban đầu bị chính phủ Hungary trước đây, dưới thời Thủ tướng Viktor Orban, chặn lại. Hiện vẫn chưa rõ chính xác bao nhiêu trong số tiền được giải ngân theo thỏa thuận ngày 25/9 sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho Ukraine. Các chính phủ EU sẽ tự quyết định phân bổ bao nhiêu phần tiền hoàn trả của họ cho viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine
Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Séc đang thử nghiệm các công nghệ chống UAV trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực ứng phó trước mối đe dọa từ xung đột Nga - Ukraine.

Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Séc đang thử nghiệm các công nghệ chống UAV trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực ứng phó trước mối đe dọa từ xung đột Nga - Ukraine.

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine
Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine gần biên giới Ba Lan đã buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới.

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine gần biên giới Ba Lan đã buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới.

Australia ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho Ukraine
Australia ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Australia tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine thông qua việc ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho nước này.

Australia ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho Ukraine

Australia ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho Ukraine

VOV.VN - Australia tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine thông qua việc ký Hiệp định an ninh và viện trợ thêm 60 triệu AUD cho nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ