EU nhất trí giải ngân 6,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine

Cao ủy phụ trách Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết số tiền này sẽ đến từ Quỹ Hòa bình châu Âu, một quỹ được các nước thành viên EU sử dụng để viện trợ quân sự cho các quốc gia ngoài khối. Quỹ này cũng hoàn trả cho các chính phủ EU các khoản viện trợ quân sự mà họ đã đóng góp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trao đổi bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Trong số tiền được giải ngân, 900 triệu euro sẽ dành cho phái bộ hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine và 1 tỷ euro sẽ tài trợ cho việc mua sắm thiết bị chung mới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas cũng nói rằng 4,7 tỷ euro còn lại sẽ được dùng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên, một số quốc gia trong số đó đã tuyên bố sẽ chuyển phần của họ cho Ukraine.

“Đó là tin tốt cho Ukraine và tin xấu cho Nga”, Cao ủy phụ trách Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas nói.

Số tiền liên quan đến Ukraine bị kẹt trong quỹ nhiều tháng, ban đầu bị chính phủ Hungary trước đây, dưới thời Thủ tướng Viktor Orban, chặn lại. Hiện vẫn chưa rõ chính xác bao nhiêu trong số tiền được giải ngân theo thỏa thuận ngày 25/9 sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho Ukraine. Các chính phủ EU sẽ tự quyết định phân bổ bao nhiêu phần tiền hoàn trả của họ cho viện trợ quân sự mới cho Kiev.