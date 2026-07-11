EU bật đèn xanh cho gói cứu trợ trị giá 10 tỷ Euro của Hungary

Trong nhiều năm qua, một phần lớn quỹ phục hồi và gắn kết dành cho Hungary đã bị Brussels giữ lại do lo ngại về nguy cơ tham nhũng. Thủ tướng Hungary Péter Magyar, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 4/2026, đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của EU, kể từ đó hai bên đã đạt được thỏa thuận chính trị để thúc đẩy tiến trình này.

Một số các nhà ngoại giao EU bày tỏ sự lạc quan về việc Hội đồng châu Âu thông qua kế hoạch, lưu ý rằng quá trình này đang diễn ra suôn sẻ. Việc phê duyệt đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên. Hungary cũng phải đáp ứng tất cả các mốc quan trọng liên quan trước thời điểm cuối tháng 8 để nhận được khoản tiền này.

(Ảnh minh họa: DPA)

Bộ trưởng Tài chính Hungary, András Kármán, chia sẻ trên trang cá nhân bày tỏ đây sẽ là một cuộc họp quan trọng, là bước pháp lý cuối cùng trước khi Hungary có thể tiếp cận hàng tỷ euro từ quỹ của EU.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 10/7, Phó Thủ tướng Ukraine, Taras Kachka, cho biết các đại diện thường trực của các quốc gia thành viên EU đã phê duyệt việc mở nhóm đàm phán trong các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Dự kiến ​​quyết định chính thức về việc này sẽ được thông qua bên lề cuộc họp Hội đồng các vấn đề chung của EU tại Brussels vào ngày 14/7 tới.