Hungary tuyên bố không cung cấp vũ khí, nhân viên quân sự cho Ukraine

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Magyar cho biết, quyết định không cung cấp vũ khí hay nhân viên quân sự cho Ukraine hoàn toàn phù hợp với sự ủy nhiệm mà cử tri Hungary đã trao cho chính phủ trong cuộc bầu cử tháng 4 vừa qua. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo nhằm giúp đỡ người dân Ukraine vượt qua những khó khăn do cuộc xung đột gây ra, tuy nhiên sẽ không tham gia vào việc gửi vũ khí hay lực lượng quân sự. Lập trường này của Hungary xuất phát từ nguyên tắc ưu tiên lợi ích quốc gia và mong muốn tránh làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Thủ tướng Magyar cho biết thêm, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, ông cũng đã có cuộc thảo luận ngắn với Tổng thống Zelensky. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp song phương chính thức trong thời gian tới. Cuộc gặp song phương được lên kế hoạch như một bước tiếp theo sau khi Hungary và Ukraine ký kết thỏa thuận liên quan đến các quyền của cộng đồng thiểu số Hungary tại vùng Transcarpathia/Ukraine.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar (Ảnh: Theo Telex.hu)

Bên cạnh cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, nhà lãnh đạo Hungary đã có các cuộc gặp song phương và thảo luận ngắn với một số nhà lãnh đạo khác, trong đó có người đứng đầu Chính phủ Montenegro. Thủ tướng Magyar khẳng định, Hungary ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng EU và bày tỏ hy vọng, các quốc gia Tây Balkan sẽ có thể gia nhập EU ngay từ năm tới, qua đó góp phần thúc đẩy sự ổn định và hội nhập của khu vực Tây Balkan vào cấu trúc châu Âu.

Về cam kết với NATO, Thủ tướng Peter Magyar khẳng định, Hungary là một đồng minh đáng tin cậy và luôn sẵn sàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với liên minh quân sự này. Chính phủ Hungary cam kết tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035, góp phần củng cố năng lực phòng thủ tập thể của NATO trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.