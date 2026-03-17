EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

Thứ Ba, 19:36, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu ngày 17/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nhấn mạnh các quốc gia thành viên không muốn mạo hiểm triển khai lực lượng tới khu vực, mà ưu tiên tìm kiếm các biện pháp ngoại giao để duy trì hoạt động thông suốt của tuyến hàng hải chiến lược này.

“Các quốc gia thành viên không muốn thay đổi nhiệm vụ của chiến dịch này, đặc biệt là vì Biển Đỏ vẫn còn rất quan trọng. Vì vậy, không ai sẵn sàng đặt người dân của mình vào nguy hiểm ở eo biển Hormuz. Chúng ta phải tìm ra những cách thức ngoại giao để giữ cho vấn đề này được mở, để chúng ta không phải đối mặt với khủng hoảng lương thực, khủng hoảng phân bón, khủng hoảng năng lượng trên thế giới”, bà Kaja Kallas chia sẻ.

eu canh bao rui ro toan cau tu eo bien hormuz hinh anh 1
EU ưu tiên ngoại giao, cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Quan điểm này cũng được Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh trong phát biểu cùng ngày tại Berlin. Ông cảnh báo việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể gây “hậu quả tàn khốc” đối với an ninh lương thực toàn cầu, khi không chỉ dầu khí mà nhiều mặt hàng thiết yếu như phân bón cũng phụ thuộc lớn vào tuyến đường này.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi sớm khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định cuộc xung đột hiện nay cần được giải quyết bằng con đường ngoại giao.“Eo biển Hormuz phải sớm được khôi phục hoạt động. Cuộc chiến này cần chấm dứt càng sớm càng tốt. Không chỉ dầu khí, mà cả phân bón cần thiết cho toàn thế giới cũng được xuất khẩu qua Vịnh Ba Tư. Nếu những chuyến hàng này bị gián đoạn, nó sẽ gây ra hậu quả tàn khốc đối với an ninh lương thực toàn cầu”, ngoại trưởng Đức nói.

Bên cạnh đó, ông Johann Wadephul cũng cho rằng châu Âu không nên hành động đơn lẻ, mà cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế. Ông thừa nhận việc đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz là thách thức lớn, qua đó càng cho thấy tính cấp thiết của giải pháp ngoại giao thay vì đối đầu quân sự.

Trước đó, EU cũng cho biết chưa sẵn sàng mở rộng các chiến dịch quân sự tại khu vực, bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ về việc tăng cường hiện diện nhằm bảo vệ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, khối này duy trì lập trường thận trọng, ưu tiên đối thoại và tránh các bước đi có thể làm leo thang căng thẳng.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, lập trường nhất quán của EU và Đức cho thấy nỗ lực đặt ngoại giao làm trung tâm, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lan rộng và bảo vệ ổn định kinh tế toàn cầu.

 

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Tag: EU Iran eo biển Hormuz căng thẳng Trung Đông ngoại giao quốc tế
Iran cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không còn như trước”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Anh, Đức bác bỏ khả năng NATO tham gia chiến dịch quân sự tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 16/3, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Đức và Anh đã chính thức lên tiếng loại trừ khả năng thực hiện một sứ mệnh quân sự dưới danh nghĩa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để mở lại eo biển Hormuz, bất chấp những áp lực từ phía Washington. 

VOV.VN - Ngày 16/3, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Đức và Anh đã chính thức lên tiếng loại trừ khả năng thực hiện một sứ mệnh quân sự dưới danh nghĩa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để mở lại eo biển Hormuz, bất chấp những áp lực từ phía Washington. 

Iran mở “lối đi hạn chế” qua eo biển Hormuz: Tàu của những nước nào được đi qua?

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran khiến vận tải năng lượng toàn cầu rơi vào khủng hoảng, Tehran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở nhưng chỉ cho phép một số tàu của các quốc gia nhất định đi qua, trong khi tàu của Mỹ và các đồng minh bị cấm tiếp cận.

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran khiến vận tải năng lượng toàn cầu rơi vào khủng hoảng, Tehran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở nhưng chỉ cho phép một số tàu của các quốc gia nhất định đi qua, trong khi tàu của Mỹ và các đồng minh bị cấm tiếp cận.

