Anh, Đức bác bỏ khả năng NATO tham gia chiến dịch quân sự tại eo biển Hormuz

Thứ Ba, 14:52, 17/03/2026
VOV.VN - Ngày 16/3, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Đức và Anh đã chính thức lên tiếng loại trừ khả năng thực hiện một sứ mệnh quân sự dưới danh nghĩa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để mở lại eo biển Hormuz, bất chấp những áp lực từ phía Washington. 

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự thận trọng tối đa trước nguy cơ bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu trực diện với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, các quốc gia này không muốn trở thành bên tham chiến hoặc tham gia vào một xung đột lớn, đặc biệt là khi liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

 Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định rằng NATO không có thẩm quyền và cũng không nên tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng các quan chức ngoại giao đã khẳng định rằng NATO không có thẩm quyền và cũng không nên tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Berlin nhấn mạnh nhiệm vụ của NATO là bảo vệ lãnh thổ các quốc gia thành viên tại châu Âu, chứ không phải tham chiến ở vùng Vịnh.

Về phía Anh, dù vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực, bao gồm các tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh ở Địa Trung Hải để bảo vệ các căn cứ tại Síp, London cũng tuyên bố không kích hoạt chiến dịch chung của NATO tại eo biển Hormuz.

Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng cảnh báo NATO sẽ phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu không hỗ trợ Mỹ giải tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải trọng yếu hiện đang bị Iran kiểm soát.

Các nước châu Âu lo ngại rằng nếu NATO can thiệp quân sự, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực trên toàn khu vực Trung Đông là rất lớn. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, và một cuộc đụng độ quân sự quy mô rộng sẽ đẩy kinh tế châu Âu vào suy thoái, đồng thời làm tăng nguy cơ làn sóng tị nạn cũng như các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu phương Tây.

Thay vì triển khai một sứ mệnh chung của NATO, các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Italia cũng đồng thuận với Đức và Anh, ưu tiên việc hộ tống tàu bè thương mại theo năng lực quốc gia hoặc thông qua liên minh tạm thời, thay vì sử dụng cơ chế phòng thủ tập thể của NATO. Hiện, các quốc gia G7 đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để làm dịu căng thẳng, trong khi Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng áp lực quân sự và kinh tế lên Tehran.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ
Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz
Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

Ba Lan chỉ trích Tổng thống Mỹ khi yêu cầu NATO hỗ trợ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì gọi các đồng minh NATO là tách biệt với Mỹ trong khi kêu gọi khối này hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

