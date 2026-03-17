Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

Thứ Ba, 17:02, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Quân đội Israel cũng xác nhận đã hạ sát Tướng Gholam Reza Soleimani – chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Truyền thông nhà nước Iran chưa xác nhận ngay lập tức về cái chết của hai nhân vật nói trên, song cho biết một thông điệp từ văn phòng của ông Larijani sẽ sớm được công bố.

israel tuyen bo ha sat thu ky hoi dong an ninh quoc gia iran hinh anh 1
Ông Larijani. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết: “Chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể ở Iran đêm qua”.

Lực lượng Phòng vệ Israel, tức quân đội Israel, đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công đồng thời vào tối 16/3 nhằm vào các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz. IDF không đề cập việc nhắm mục tiêu vào ông Larijani, thay vào đó nêu tên các địa điểm sản xuất tên lửa và trung tâm chỉ huy là mục tiêu.

Tướng Zamir phát biểu trong một buổi đánh giá tình hình: “Cùng với việc tiếp tục gây thiệt hại và suy yếu năng lực quân sự và năng lực sản xuất công nghiệp của đối phương, chúng tôi đang hành động chống lại các thành phần của Lực lượng Vệ binh cách mạng và bộ máy an ninh của Iran”.

Nguồn tin từ Israel nói rằng Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào các nhân vật cấp cao trong tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine, một nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Gaza, trong một cuộc tấn công riêng biệt cách đây vài ngày.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Israel - Iran Israel không kích Iran Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran xung đột Iran Israel Eyal Zamir Ali Larijani
Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ
Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran
Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn "tất tay" vào ban lãnh đạo Iran
