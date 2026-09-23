Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê châu Âu (Eurostat), tính đến tháng 8/2026, có tới 26/27 quốc gia thành viên EU ghi nhận giá nhiên liệu và dầu nhớt tăng so với cùng kỳ năm ngoái, với 18 nước chịu mức tăng trên 20%. Trong khi các thị trường ghi nhận mức tăng cao nhất khối là Bulgaria (+34,5%), Litva (+28,8%), Phần Lan (+27,6%), Đức (+27,5%) và Pháp (+27,4%), thì Hungary (+1,3%), Thụy Điển (+6,1%) và Ireland (+11,7%) có mức tăng thấp nhất. Riêng Hy Lạp ghi nhận mức tăng 16%, nằm trong nhóm các quốc gia giữ được mức tăng dưới chuẩn trung bình của toàn EU.

EU đẩy mạnh kế hoạch điện khí hóa để giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu. Ảnh minh họa: Reuters

Tính theo tháng, giá nhiên liệu tại EU tiếp tục tăng, trong đó riêng từ tháng 7 đến tháng 8/2026, người tiêu dùng trong khối phải trả thêm 8,3% cho dầu diesel và 3,3% cho xăng. Còn tại Hy Lạp, dầu diesel tăng 6,4% và xăng tăng 1,9%, đều thấp hơn mức trung bình của EU.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), việc EU phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, tình hình căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế là các nguyên nhân chính dẫn đến giá nhiên liệu tăng cao. Năm 2025, EU nhập khẩu khoảng 340 tỷ euro nhiên liệu hóa thạch và từ khi xung đột Trung Đông leo thang vào tháng 3/2026, chi phí nhập khẩu đã tăng thêm khoảng 24 tỷ euro so với trước đó.

Để giảm sức ép từ giá nhiên liệu tăng cao, cũng như giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, tháng 7/2026 vừa qua, EC đã công bố kế hoạch điện khí hóa, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2040, khoảng 46% nhu cầu năng lượng trong các lĩnh vực như công nghiệp, giao thông và nhà ở sẽ dùng điện, thay vì khí đốt, qua đó có thể giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch khoảng 260 tỷ euro mỗi năm vào thời điểm đó.

Ngoài ra, trong dài hạn, EU tiếp tục lộ trình REPowerEU, đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu LNG từ Nga trong năm 2026 và khí đốt theo đường ống chậm nhất ngày 30/11/2027. Hiện tỷ trọng khí đốt Nga trong tổng nhập khẩu khí đốt của EU đã giảm từ 45% năm 2021 xuống 12% năm 2025.

Theo giới phân tích, số liệu của Eurostat cho thấy đà tăng giá nhiên liệu tại EU đã lan rộng và tăng tốc trong mùa hè 2026, buộc EU phải triển khai các biện pháp giảm giá và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cả trong ngắn lẫn dài hạn.