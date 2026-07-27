EU tạm nới quy định về khí metan do lo ngại an ninh năng lượng

Khuyến nghị của EC được đưa ra sau áp lực từ Mỹ, Qatar, các hiệp hội ngành công nghiệp và nhiều quốc gia thành viên EU lo ngại về nguồn cung khí đốt trong giai đoạn tới.

Các nhóm bảo vệ môi trường cảnh báo việc trì hoãn thực thi có thể làm suy yếu một trong những chính sách giảm phát thải khí metan tham vọng nhất thế giới. EC cũng đã thông báo tới chính phủ các nước thành viên EU về việc khuyến nghị miễn áp dụng các hình phạt đối với các công ty dầu khí vi phạm quy định về phát thải khí metan trong ba năm tới, do áp lực từ chính phủ Mỹ kêu gọi bãi bỏ các quy định này. Mặc dù quyết định không có tính ràng buộc, nhiều quốc gia thành viên dự kiến sẽ thực hiện theo khuyến nghị của EC.

Ảnh: Reuters

Động thái trên được EC đưa ra sau khi Mỹ, Qatar, cùng các hiệp hội ngành công nghiệp dầu khí và đa số quốc gia thành viên EU bày tỏ lo ngại về các quy định nghiêm ngặt và yêu cầu thay đổi. Một số quốc gia lo ngại châu Âu sẽ không thể bảo đảm nguồn cung nhiên liệu khi các quy định bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2027 nếu các công ty năng lượng không thể cung cấp khí đốt nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát thải của EU.

Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố những thay đổi này là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu khan hiếm do tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này gần như đã bị đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 2. Khi hoạt động bình thường, tuyến hàng hải chiến lược này vận chuyển trung bình khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của toàn cầu.

Chính sách khí hậu của EU, được đánh giá là một trong những chính sách tiên phong trên thế giới, được thông qua vào năm 2024 nhằm xử lý tình trạng rò rỉ khí metan trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính sách này thiết lập khuôn khổ đầu tiên của EU để đo lường, báo cáo và xác minh lượng phát thải khí metan trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, EC cho biết trong một tuyên bố rằng mặc dù khí metan là tác nhân gây biến đổi khí hậu, song những diễn biến địa chính trị ở Trung Đông đang định hình lại hệ thống năng lượng toàn cầu.

Việc trì hoãn thực thi quy định dự kiến sẽ giúp EU tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Sau khi quy định được thực thi, các công ty không tuân thủ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 20% doanh thu hằng năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thay vì bãi bỏ hoàn toàn quy định, EC có thể sửa đổi luật để triển khai theo từng giai đoạn, qua đó giúp châu Âu từng bước giải quyết vấn đề phát thải khí metan.