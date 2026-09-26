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EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

Thứ Bảy, 17:17, 26/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

Các khoản tiền này thuộc Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF), dùng để bồi hoàn cho các quốc gia đã gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Trước đó, thủ tục bồi hoàn bị đình trệ do quyền phủ quyết từ chính quyền cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, trong bối cảnh quyết định cần có sự đồng thuận tuyệt đối của cả 27 nước thành viên. Cục diện này đã được khai thông sau chiến thắng của ông Péter Magyar trong cuộc bầu cử tại Hungary vào tháng 4 vừa qua.

eu hoan tra 4,7 ty euro cho cac nuoc da vien tro quan su cho ukraine hinh anh 1
Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh, Kaja Kallas nhấn mạnh 4,7 tỷ euro sẽ được hoàn trả trực tiếp cho các nước thành viên Khối 27. Ảnh: Reuters

Theo đề xuất từ Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas, 4,7 tỷ euro sẽ được hoàn trả trực tiếp cho các nước thành viên, trong đó nhiều nước dự kiến tiếp tục dùng nguồn vốn này để đầu tư vào các dự án sản xuất vũ khí chung với Kiev. Bên cạnh đó, 1 tỷ euro sẽ được rót vào các dự án chung mua sắm vũ khí mới, trong khi 900 triệu euro còn lại được dùng để tài trợ cho sứ mệnh huấn luyện binh sĩ Ukraine do EU triển khai.

Bà Kallas cũng nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng các hành động gây áp lực từ phía Nga nhằm chia rẽ Khối 27 sẽ không đạt kết quả, khẳng định châu Âu vẫn kiên quyết duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dành cho Ukraine.

Song song với động thái từ châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ sáu (25/09) tuyên bố đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay trên lãnh thổ Ukraine. Đây được đánh giá là bước đi chiến lược quan trọng, bởi công nghệ tối tân này là yếu tố cốt lõi giúp Kiev nâng cao năng lực đánh chặn các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Sự kết hợp giữa nguồn lực tài chính được khơi thông từ EU và bước tiến tự chủ công nghệ phòng không từ đối tác Mỹ cho thấy Kiev đang tiếp tục củng cố vững chắc cả tiềm lực kinh tế lẫn thế trận phòng thủ trong giai đoạn then chốt của cuộc xung đột.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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