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Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine

Thứ Bảy, 11:08, 26/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga.

Phát biểu tại Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga, trong đó có các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Đuma quốc gia Nga vừa qua.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả những hành động  như vậy: “Các sáng kiến nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, cũng như các đề xuất nối lại đàm phán đều đang được xem. Nhưng sau những gì họ đã làm, chúng ta cần suy nghĩ kỹ về những bước đi cần thực hiện để đáp trả. Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định, kể cả về việc có nối lại tiến trình đàm phán hay không sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Liên bang Nga”.

Tổng thống Vladimir Putin đồng thời nhấn mạnh Nga không chuẩn bị cho bất kỳ hành động thù địch nào ở châu Âu và không có lý do để làm leo thang tình hình với châu Âu.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể ở cấp kỹ thuật và diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Theo ông Zelensky, đề xuất được Mỹ thúc đẩy trong các cuộc tiếp xúc bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và cho biết nước này sẵn sàng tham gia thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang thúc đẩy việc nối lại hoạt động vận chuyển qua Biển Đen.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã cam kết về mặt pháp lý để giải ngân gần như toàn bộ 400 triệu USD viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine. Khoảng 307 triệu USD đã được phân bổ và 93 triệu USD còn lại dự kiến được hoàn tất thủ tục trước ngày 30/9. Các đợt cung cấp đầu tiên đã bắt đầu trong tháng này, song đáng chú ý là không có tên lửa Patriot, loại vũ khí mà Ukraine nhiều lần đề nghị các đồng minh.

Trong khi đó các đồng minh châu Âu hôm qua tìm cách trấn an Ukraine trong bối cảnh chính trị có nhiều thay đổi tại một số nước. Các quan chức châu Âu cho biết những thay đổi về chính trị và kết quả bầu cử có thể tác động đến chính sách của từng nước, nhưng sự hỗ trợ dành cho Ukraine vẫn được duy trì.

Tại Pháp, bà Marine Le Pen tuyên bố nếu trở thành Tổng thống sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, cung cấp thiết bị quân sự và ủng hộ “Liên minh Tự nguyện”, nhưng không duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine ở mức không giới hạn. Tại Đức, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) phản đối chính sách hỗ trợ Ukraine của chính phủ và chủ trương khôi phục quan hệ năng lượng với Nga. Những diễn biến này dự kiến sẽ tác động tới cục diện cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như mối quan hệ giữa Nga và châu Âu trong thời gian tới.

Thu Hoài/VOV1
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