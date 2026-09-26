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Ukraine dùng AI để dự đoán “đường đi nước bước” của lực lượng Nga

Thứ Bảy, 16:30, 26/09/2026
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VOV.VN - Ukraine đang phát triển một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên SPECTR, có khả năng phân tích dữ liệu chiến trường, hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến và dự báo hoạt động của lực lượng Nga.

SPECTR được Trung tâm Trí tuệ nhân tạo A1 thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine phát triển. Một số đơn vị chiến đấu của Ukraine hiện đã thử nghiệm hệ thống này trực tiếp trên chiến trường.

Theo đại diện Trung tâm A1, Ukraine đang sở hữu một kho dữ liệu đặc biệt về chiến tranh hiện đại, được tích lũy trong quá trình xung đột. SPECTR được phát triển nhằm khai thác lượng dữ liệu này, qua đó tạo lợi thế cụ thể cho lực lượng Ukraine trên chiến trường.

ukraine dung ai de du doan duong di nuoc buoc cua luc luong nga hinh anh 1
Hình ảnh các xe bọc thép bị phá hủy được chụp từ camera máy bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Nền tảng có nhiệm vụ xử lý thông tin chiến trường, phát hiện những mô hình và xu hướng quan trọng, đưa ra các khuyến nghị có thể sử dụng trong lập kế hoạch tác chiến, đồng thời tự động hóa những công việc hành chính thường xuyên tại các sở chỉ huy.

Việc ứng dụng SPECTR được kỳ vọng giúp các chỉ huy quân sự Ukraine đánh giá thông tin tình báo quan trọng nhanh hơn, trong khi những dữ liệu quân sự nhạy cảm vẫn được lưu trữ trong một môi trường số bảo mật.

Ông Danylo Tsvok, Giám đốc Trung tâm AI A1, cho biết nhóm phát triển đang xây dựng một hệ thống có thể được ví như “hệ điều hành cho chiến tranh”, giúp các chỉ huy lựa chọn phương án tác chiến hiệu quả nhất và dự báo những bước đi tiếp theo của đối phương.

SPECTR được thiết kế để tích hợp với các hệ thống phần mềm đang được Lực lượng Phòng vệ Ukraine sử dụng. Nền tảng này cũng có thể vận hành cục bộ trên các thiết bị chuyên dụng, qua đó cho phép xử lý dữ liệu nhạy cảm mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống kết nối từ xa.

Bộ Quốc phòng Ukraine thành lập Trung tâm Trí tuệ nhân tạo A1 vào tháng 3/2026 với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của chính phủ Anh. Trung tâm được giao nhiệm vụ đưa AI trở thành một trong những lợi thế quan trọng trên chiến trường và thúc đẩy xây dựng lực lượng quân sự ứng dụng AI. Quá trình này tập trung vào 3 hướng ưu tiên: đẩy nhanh quá trình ra quyết định chỉ huy dựa trên dữ liệu; tích hợp AI vào các hệ thống vũ khí có khả năng hoạt động linh hoạt; và giảm khối lượng công việc hành chính trong quân đội.

Trung tâm A1 hiện triển khai 3 dự án trọng điểm về phân tích dữ liệu chiến đấu và đổi mới công nghệ quân sự. Một số công cụ thử nghiệm cũng đang được đưa ra thực địa để đánh giá trong điều kiện tác chiến.

Việc phát triển SPECTR nằm trong xu hướng Ukraine tăng cường ứng dụng các công nghệ xử lý dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian từ phát hiện mục tiêu đến tổ chức tấn công.

Trước đó, một đơn vị nhỏ của quân đội Ukraine hoạt động ở khu vực đông nam nước này được cho là đã sử dụng hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải cao, được cập nhật gần thời gian thực, để phát hiện và tấn công một địa điểm được lực lượng Nga sử dụng cho hoạt động lập kế hoạch.

Theo các báo cáo, việc chuyển trực tiếp dữ liệu tình báo địa không gian tới các đơn vị trên chiến trường đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để xác định vị trí và tấn công các mục tiêu của Nga, trong một số trường hợp lên tới 90%.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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