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Ukraine bác tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin

Thứ Bảy, 11:58, 26/09/2026
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VOV.VN - Ukraine bác thông tin ông Trump đề nghị ông Zelensky tới Moscow gặp ông Putin, cho biết hai bên chỉ bàn khả năng đàm phán ba bên.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn ngày 25/9 khẳng định thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không chính xác.

“Đây là thông tin sai sự thật”, ông Lytvyn nói với báo giới.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 22/9/2026. Ảnh: Reuters

Theo các quan chức Ukraine, trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đã thảo luận khả năng tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết ông Trump không đề xuất một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin tại Moscow.

Trước đó cùng ngày, Bloomberg dẫn những người am hiểu nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo tại New York cho biết Tổng thống Trump đã khuyến khích ông Zelensky tới Moscow để gặp ông Putin. Theo nguồn tin này, ông Zelensky đã từ chối và tỏ ra không hài lòng khi vấn đề trên một lần nữa được nêu ra. Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận của Bloomberg.

Moscow nhiều lần đề xuất thủ đô Nga là địa điểm cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Ngày 23/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng ông Zelensky có thể tới Moscow và phía Nga sẽ bảo đảm an ninh. Trong khi đó, Kiev cho rằng nếu tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo, địa điểm nên là một nước trung lập.

Cũng trong ngày 23/9 tại New York, khi được một nhà báo Nga hỏi khi nào ông có kế hoạch tới Moscow, Tổng thống Zelensky đã trả lời một cách ẩn ý: “Trên một quả tên lửa”. Phát biểu này được đưa ra để đáp lại lời mời từ phía Nga, chứ không liên quan tới thông tin Bloomberg đăng tải 2 ngày sau.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky ngày 25/9 cho biết Washington đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên mới giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp kỹ thuật, có thể tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

“Phía Mỹ đã đề xuất một cuộc gặp theo định dạng ba bên ở cấp kỹ thuật”, ông Zelensky nói với báo giới và cho biết Kiev đang chờ Washington đề xuất thời điểm cụ thể.

Điện Kremlin cùng ngày cho biết một cuộc gặp ba bên như vậy có thể diễn ra trong thời gian tới, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ý tưởng đàm phán ba bên Mỹ - Ukraine - Nga cũng đã được ông Zelensky đề cập trong những ngày gần đây. Ngày 24/9, ông cho rằng Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12 có thể là một trong những cơ hội phù hợp cho một cuộc gặp theo định dạng ba bên nếu các bên đạt được đồng thuận.

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Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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