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EU hứa cung cấp “địa điểm sản xuất UAV an toàn và bảo mật” cho Ukraine

Thứ Tư, 21:25, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen đưa ra lời hứa với Ukraine rằng khối này sẽ đảm bảo các “địa điểm sản xuất an toàn và bảo mật” để cho ra các UAV phục vụ việc tấn công Nga.

Quan chức đứng đầu EU cũng hứa hẹn về “năng lực công nghệ và công nghiệp khổng lồ” ở châu Âu sẽ đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Kiev ngày 15/7. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, bà Von der Leyen cho biết đã ký một thỏa thuận sơ bộ với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về việc sản xuất UAV cho Ukraine trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, tương tự như các văn kiện mà Ukraine đã ký với nhiều nước NATO tại hội nghị Thượng đỉnh của khối ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố tên và địa chỉ của các doanh nghiệp ở châu Âu sản xuất UAV để tấn công Nga, cảnh báo rằng công chúng châu Âu nên biết mối đe dọa thực sự đối với an ninh của họ đến từ đâu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, bà Von der Leyen đã được trao tặng Huân chương Châu Âu của Ukraine, phần thưởng mà bà gọi là một “đặc ân lớn”.

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Nga đánh Odessa, Ukraine mở rộng tấn công ở Biển Azov và Biển Đen

VOV.VN - Biển Đen tiếp tục trở thành điểm nóng khi Nga và Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng cảng biển và hoạt động vận tải hàng hải của nhau. Nga không kích thành phố cảng Odessa, còn Ukraine tuyên bố mở rộng chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thuyền của Nga trên Biển Đen và Biển Azov.

Phan Tùng/VOV.VN
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