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Thời sự quốc tế sáng 15/7: Ông Putin cảnh báo đáp trả cứng rắn với Ukraine

Thứ Tư, 08:39, 15/07/2026
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VOV.VN - Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin đã gửi cảnh báo cứng rắn tới Ukraine trong bài phát biểu tại diễn đàn "Tất cả vì chiến thắng!" do Mặt trận Nhân dân toàn Nga tổ chức.

PV/VOV.VN
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