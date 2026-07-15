Thời sự quốc tế sáng 15/7: Ông Putin cảnh báo đáp trả cứng rắn với Ukraine

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.