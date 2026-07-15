Thời sự quốc tế sáng 15/7: Ông Putin cảnh báo đáp trả cứng rắn với Ukraine

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 14/7 có các tin tức đáng chú ý: Ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” eo biển Hormuz, Iran lập tức đáp trả; Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine; Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster...
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.
VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/7 cho rằng "Liên minh tự nguyện" không theo đuổi mục tiêu hòa bình mà muốn kéo dài xung đột tại Ukraine, đồng thời chỉ trích liên minh này đang nuôi "ảo tưởng lớn nhất" rằng có thể gây ra thất bại chiến lược đối với Nga.
VOV.VN - Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine từ chức sau vụ không kích của Nga gây nổ kho đạn tại khu vực Kiev.
VOV.VN - Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine từ chức sau vụ không kích của Nga gây nổ kho đạn tại khu vực Kiev.
VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày 14/7 đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko, sau khi bà rời cương vị đứng đầu chính phủ theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, chỉ một năm sau khi nhậm chức.
VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày 14/7 đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko, sau khi bà rời cương vị đứng đầu chính phủ theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, chỉ một năm sau khi nhậm chức.
VOV.VN - Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 14/7, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các khu vực khác nhau trong thành phố.
VOV.VN - Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 14/7, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các khu vực khác nhau trong thành phố.