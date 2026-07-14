Lãnh đạo tập đoàn quốc phòng lớn nhất Ukraine từ chức sau vụ nổ kho đạn ở Kiev

Ông Herman Smetanin, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine, ngày 14/7 thông báo từ chức, một tuần sau khi cuộc không kích của Nga gây ra các vụ nổ lớn tại một kho chứa của tập đoàn, khiến nhiều người thiệt mạng. Ông Smetanin không nêu lý do cho quyết định từ chức.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công một kho đạn trong cuộc không kích nhằm vào khu vực Kiev ngày 6/7. Ông khẳng định các quan chức của Ukroboronprom - đơn vị quản lý kho đạn này - sẽ phải chịu trách nhiệm. Đầu tháng 7, hai quan chức cấp cao khác của tập đoàn cũng đã bị sa thải.

Ukroboronprom, tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước lớn nhất Ukraine với khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất vũ khí trực thuộc, cho biết đã khởi động quy trình tuyển chọn Tổng Giám đốc mới.

Ông Serhiy Boyev, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc tập đoàn.

Trong hơn 4 năm xung đột với Nga, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Năng lực sản xuất quốc phòng của nước này hiện được ước tính đạt khoảng 50 tỷ USD mỗi năm.