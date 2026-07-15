Nga đánh Odessa, Ukraine mở rộng tấn công ở Biển Azov và Biển Đen

Theo Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper, Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía nam Ukraine trong ngày thứ năm liên tiếp. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm hạ tầng dân sự, cơ sở công nghiệp và cảng biển. Giới chức Ukraine cho biết một tên lửa Nga đã đánh trúng tòa nhà tại thành phố Odessa, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương. Hiện Nga chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Lính cứu hỏa chữa cháy sau vụ tấn công một cảng biển ở Odessa, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Trong những ngày gần đây, Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống cảng nước sâu ở Odessa, nơi xử lý phần lớn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và hàng hóa của Ukraine, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thời chiến của nước này.

Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục mở rộng chiến dịch nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng Nga tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine, đồng thời gia tăng sức ép lên bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ Nga sáp nhập năm 2014.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công 20 tàu của Nga trên Biển Đen trong đêm 15/7. "Giờ là Biển Đen", ông Brovdi viết trên Telegram, đồng thời cho biết trong tháng này đã có 116 tàu bị tấn công trên Biển Azov.

Theo Reuters, các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Nga - quốc gia xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới - phải hạn chế hoạt động vận tải trên Biển Azov. Tuyến hàng hải này đảm nhận khoảng 25% lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga. Đến ngày 15/7, hoạt động vận chuyển trên tuyến vẫn bị hạn chế.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ban đêm nhằm vào các cảng của Ukraine mà Moscow cáo buộc đang phục vụ hoạt động hậu cần quân sự của Kiev.

Theo bộ này, các mục tiêu tại cảng Odessa và cảng Chornomorsk đã bị tấn công, cùng với 4 tàu mà Nga cho là đang vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine tại các cảng Chornomorsk và cửa sông Dnipro-Buh. Công ty xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu Ukraine Kernel thông báo đã tạm dừng hoạt động tại cảng Chornomorsk sau các cuộc tấn công của Nga. Doanh nghiệp này cũng cho biết một cuộc không kích khác đã làm hư hại nhà ga chứa dầu thực vật của công ty tại tỉnh Odessa.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov gọi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Azov là hành động "khủng bố". Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Nga thừa nhận hoạt động xuất khẩu có thể phải chuyển sang các tuyến vận tải thay thế nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.