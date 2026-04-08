Phát biểu trước báo giới, bà Anitta Hipper, người phát ngôn về chính sách đối ngoại và an ninh của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, ngoại giao vẫn là con đường duy nhất và bền vững để giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay. Bà khẳng định, EU phản đối mọi hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, bởi những hành động như vậy không chỉ gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng, mà còn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và trên phạm vi rộng hơn.

Theo bà, vòng xoáy leo thang của cuộc xung đột chỉ có thể được ngăn chặn khi tất cả các bên liên quan cùng kiềm chế, hướng tới bảo vệ dân thường cũng như cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

EU kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng lên án mạnh mẽ việc tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng tại khu vực Trung Đông. Theo ông, trong bối cảnh cuộc xung đột ngày càng leo thang, các cuộc tấn công này là hành động bất hợp pháp và không thể chấp nhận được.

Hoạt động này làm căng thẳng thêm tình hình và khiến mọi nỗ lực hòa bình trở nên khó khăn. Ông khẳng định chỉ có giải pháp ngoại giao mới có thể giải quyết tận gốc cuộc xung đột, thay vì các biện pháp quân sự mang tính chất trả đũa và khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Lời kêu gọi của các quan chức EU được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông có nguy cơ bước vào một giai đoạn leo thang mới, trong đó không chỉ các mục tiêu quân sự mà cả cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu cũng trở thành mục tiêu.

Trước đó, Iran khẳng định, nếu các cuộc tấn công tiếp tục nhằm vào mục tiêu dân sự, nước này sẽ tiến hành các giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tấn công, trả đũa mạnh hơn trên diện rộng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tối hậu thư cho nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm gây sức ép để đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz.