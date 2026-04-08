Sắp có tin tốt về Iran sau đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Pakistan?

Thứ Tư, 05:10, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nguồn tin khu vực cho biết:"dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận tìm giải pháp cho xung đột ở Iran được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối 7/4.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong một bài đăng trên mạng xã hội đã kêu gọi các bên tham chiến ở Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tuần để “cho phép ngoại giao đạt được mục tiêu chấm dứt hoàn toàn chiến tranh”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Reuters.

Ông Sharif cũng đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thời gian đối với Iran thêm 2 tuần và yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần đó.

Một nguồn tin khu vực cho biết “dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối nay (7/4).

Nhà Trắng ngày 7/4 cho biết Tổng thống Trump đã được thông báo về đề xuất ngừng bắn của ông Sharif và “sẽ có phản hồi”.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trong “các cuộc đàm phán căng thẳng” về cuộc chiến với Iran, nhưng từ chối nói chi tiết về các cuộc đàm phán.

Pakistan, cùng với Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã và đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các quốc gia tham chiến.

“Những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Trung Đông đang tiến triển đều đặn, mạnh mẽ và đầy triển vọng, có tiềm năng dẫn đến những kết quả thực chất trong tương lai gần”, Thủ tướng Sharif cho biết trong bài đăng của mình, trong đó ông gắn thẻ các quan chức và nhà đàm phán của Mỹ và Iran.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Iran doạ nhấn chìm cả khu vực trong bóng tối nếu Mỹ tấn công nhà máy điện
VOV.VN - Nguồn tin từ Tehran cảnh báo nước này có thể khiến toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng mất điện nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của Iran.

Iran kêu gọi người dân lập “lá chắn sống” bảo vệ các nhà máy điện

VOV.VN - Giới chức Iran đã kêu gọi người dân lập “lá chắn sống” bao quanh những nhà máy điện trên cả nước, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng này.

Israel dồn dập không kích cầu và tuyến đường sắt tại Iran

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel tấn công hàng loạt cầu và tuyến đường sắt tại Iran, cho rằng các mục tiêu này phục vụ vận chuyển vũ khí của Tehran.

