Sắp có tin tốt về Iran sau đề xuất ngừng bắn 2 tuần của Pakistan?

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong một bài đăng trên mạng xã hội đã kêu gọi các bên tham chiến ở Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tuần để “cho phép ngoại giao đạt được mục tiêu chấm dứt hoàn toàn chiến tranh”.

Ông Sharif cũng đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thời gian đối với Iran thêm 2 tuần và yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần đó.

Một nguồn tin khu vực cho biết “dự kiến ​​sẽ có tin tốt từ cả hai phía trong thời gian ngắn tới” và các cuộc thảo luận được Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir trực tiếp dẫn dắt. Nguồn tin này cho biết thêm rằng một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết tối nay (7/4).

Nhà Trắng ngày 7/4 cho biết Tổng thống Trump đã được thông báo về đề xuất ngừng bắn của ông Sharif và “sẽ có phản hồi”.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trong “các cuộc đàm phán căng thẳng” về cuộc chiến với Iran, nhưng từ chối nói chi tiết về các cuộc đàm phán.

Pakistan, cùng với Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã và đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các quốc gia tham chiến.

“Những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Trung Đông đang tiến triển đều đặn, mạnh mẽ và đầy triển vọng, có tiềm năng dẫn đến những kết quả thực chất trong tương lai gần”, Thủ tướng Sharif cho biết trong bài đăng của mình, trong đó ông gắn thẻ các quan chức và nhà đàm phán của Mỹ và Iran.