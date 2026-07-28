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Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

Thứ Ba, 06:41, 28/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này.

Theo văn bản được công bố trên Cổng thông tin pháp luật của Nga, đạo luật lần đầu tiên đưa ra khái niệm mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chủ quyền và mô hình AI quốc gia. Trong đó, mô hình AI chủ quyền phải do các doanh nghiệp Nga phát triển trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, còn mô hình AI quốc gia có thể sử dụng một số thành phần và giải pháp nguồn mở từ nước ngoài. Luật cũng xác định các mô hình AI quy mô lớn là những hệ thống có từ một tỷ tham số trở lên, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ ở mức tương đương hoặc vượt con người.

Đạo luật quy định các mô hình AI chủ quyền và AI quốc gia phải được đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật Nga trước khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, văn bản nhấn mạnh các nguyên tắc phát triển AI gồm bảo đảm độc lập công nghệ, an toàn và phù hợp với các giá trị truyền thống của Nga. Luật cũng trao cho tổng thống thẩm quyền phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển AI, đồng thời giao chính phủ quyết định các biện pháp hỗ trợ và những trường hợp chỉ được sử dụng mô hình AI chủ quyền hoặc AI quốc gia.

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Tổng thống Nga tham quan triển lãm các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong nền kinh tế số (Ảnh: Sergey Guneev / RIA Novosti)

Một điểm đáng chú ý khác là luật cho phép các nhà phát triển sử dụng các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện mô hình AI nếu được tiếp cận hợp pháp. Bên cạnh đó, các nền tảng trực tuyến có trên 500.000 người dùng mỗi ngày phải gắn nhãn đối với nội dung do AI tạo ra và công khai thông tin về chủ sở hữu bản quyền cũng như điều kiện sử dụng nội dung.

Đạo luật về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nga sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Riêng các quy định về dán nhãn nội dung do AI tạo ra và thẩm quyền của chính phủ Nga trong việc quy định sử dụng các mô hình AI chủ quyền hoặc AI quốc gia sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2027. Theo giới chức Nga, đạo luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển và ứng dụng AI, thúc đẩy chủ quyền công nghệ, đồng thời bảo đảm an toàn và tăng cường năng lực cạnh tranh của Nga trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hương Trà/VOV-Moscow
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