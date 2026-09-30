Phát biểu tại cuộc họp các Bộ trưởng Năng lượng EU ở Dublin, Ireland - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, ông Dan Jørgensen cho biết EU phải trả mức giá cao hơn đáng kể nhưng không nhận được thêm nguồn cung tương ứng.

Ông Jørgensen cho rằng, EU không nhận được "thêm một phân tử khí đốt hay dầu mỏ nào", mặc dù chi phí nhập khẩu đã tăng mạnh. Cho rằng giá năng lượng toàn cầu tăng cao đang gây sức ép đối với các ngành công nghiệp và người tiêu dùng châu Âu, ông Jørgensen cảnh báo mùa đông sắp tới sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với EU. Ông nhấn mạnh các nước thành viên cần tìm cách loại bỏ những yếu tố bất định có thể kiểm soát được nhằm hạn chế tác động của giá năng lượng cao.

EU phải trả thêm 100 tỷ euro cho cùng lượng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Ảnh minh họa: Time

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đe dọa áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, trong bối cảnh giá các sản phẩm dầu tinh chế đang ở mức cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sau đó bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của việc cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ireland Darragh O'Brien cho biết ông đã trao đổi với các quan chức chính quyền Mỹ bên lề các cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước. Theo ông, khả năng Mỹ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong 90 ngày là thấp.

Các nước thành viên EU hiện thảo luận các biện pháp chuẩn bị cho mùa đông trong bối cảnh giá năng lượng được dự báo tiếp tục ở mức cao. Ông Jørgensen kêu gọi các nước tăng cường các biện pháp giảm nhu cầu năng lượng, tiếp tục bổ sung khí đốt vào các kho dự trữ để đạt ít nhất 80% công suất, đồng thời áp dụng những biện pháp có mục tiêu và mang tính tạm thời nhằm ứng phó với giá năng lượng cao.

Theo các quan chức EU, việc kiểm soát chi phí năng lượng trong mùa Đông sẽ là một trong những vấn đề quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp châu Âu và sức mua của người tiêu dùng.