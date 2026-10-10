EU phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ICC

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để bảo đảm tòa tiếp tục hoạt động hiệu quả. Brussels nhận định thời gian 6 tháng trước khi các biện pháp trừng phạt được thực thi vẫn tạo cơ hội đối thoại với Washington.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố quyết định giáng đòn trừng phạt nhằm vào ICC với tư cách một thực thể. Phía Mỹ lập luận động thái này nhằm bảo vệ công dân và các đồng minh, đặc biệt là Israel, khỏi sự tài phán của ICC. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản của ICC thuộc phạm vi tài phán Mỹ và dành sáu tháng để doanh nghiệp, cá nhân Mỹ chấm dứt giao dịch với tòa.

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để bảo đảm tòa tiếp tục hoạt động hiệu quả. Ảnh: Reuters

Hà Lan, nước đặt trụ sở ICC, gọi đây là bước leo thang không mong muốn và cam kết tiếp tục hỗ trợ tòa. Đáng chú ý, EU đang cân nhắc kích hoạt "Quy chế ngăn chặn", một lá chắn pháp lý nhằm cấm các doanh nghiệp châu Âu tuân thủ những lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ từ phía Mỹ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cơ chế này vẫn chưa được kích hoạt.

Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng tám nước, gồm Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hà Lan và Anh đã phản đối quyết định của Washington, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và nhân viên của tòa.

Về phía ICC, tòa lên án quyết định của Mỹ là hành động cản trở công lý, đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và kêu gọi các quốc gia thành viên bảo đảm điều kiện để duy trì hoạt động.