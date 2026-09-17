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Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC

Thứ Năm, 06:32, 17/09/2026
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VOV.VN - Chủ tàu, các thành viên thủy thủ đoàn và gia đình một thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu hàng Reyhan Sari của Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công trên Biển Đen đã gửi hồ sơ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Cổng thông tin hàng hải HaberDenizde của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/9 dẫn lời luật sư Nuri Koray Kurun, đại diện cho các bên khiếu nại, cho biết hồ sơ liên quan vụ tấn công tàu hàng Reyhan Sari đã được gửi tới Văn phòng Công tố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại La Hay, Hà Lan, cùng các bằng chứng mà phía nguyên đơn thu thập được.

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Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC. Ảnh minh họa: Marineinsight

Theo luật sư Kurun, hồ sơ sẽ trải qua quá trình xem xét sơ bộ trước khi các cơ quan liên quan của ICC quyết định có mở cuộc điều tra chính thức hay không. Ông ước tính giai đoạn xem xét ban đầu có thể kéo dài khoảng 6 tháng, trong khi toàn bộ quá trình có thể mất tới 2 năm.

Những người đứng đơn gồm chủ tàu, 12 thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và gia đình ông Savas Cakar, thủy thủ 54 tuổi thiệt mạng trong sự việc.

Tàu Reyhan Sari mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ bị một phương tiện bay không người lái (UAV) tấn công ngày 22/7 khi đang chở than từ cảng Taman của Nga tới thành phố Trabzon của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ tấn công khiến ông Savas Cakar thiệt mạng và một số thủy thủ khác bị thương. Con tàu sau đó vẫn tiếp tục hành trình và cập cảng Trabzon.

Phía nguyên đơn cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công. Luật sư Kurun cho biết một trong những bằng chứng quan trọng mà họ đưa ra là các đoạn video liên quan một chiến dịch của Ukraine nhằm vào những tàu mà Kiev cho là có liên hệ với Nga ở Biển Đen và Biển Azov.

Theo ông Kurun, thông tin về chiến dịch cũng như hình ảnh các tàu bị tấn công từng xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của Ukraine.

“Chúng tôi có thông tin và hình ảnh cụ thể cho thấy vụ tấn công được phía Ukraine thực hiện”, luật sư Kurun nói, đồng thời cho biết toàn bộ bằng chứng mà nhóm nguyên đơn thu thập đã được gửi kèm hồ sơ tới ICC.

Trước đó, lực lượng Ukraine thông báo đã tấn công 13 tàu ở Biển Đen và Biển Azov trong các ngày 21-22/7, cho rằng những tàu này phục vụ lợi ích của Nga. Tuy nhiên, thông báo này không nêu tên Reyhan Sari và đến nay chưa có xác nhận độc lập cho thấy tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những mục tiêu của chiến dịch.

Nhóm nguyên đơn đề nghị ICC xem xét vụ tấn công theo Điều 7 và Điều 8 của Quy chế Rome, lần lượt liên quan đến tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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