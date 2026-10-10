Liên Hợp Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ICC

Quyết định trừng phạt được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 9/10, chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của Toà án Hình sự quốc tế (ICC) được vinh danh tại giải Nobel Hòa bình. Bước đi này ngay lập tức đẩy Mỹ vào thế đối đầu ngoại giao căng thẳng với các đồng minh châu Âu - những quốc gia vốn ủng hộ mạnh mẽ vai trò của tòa án.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tại một buổi họp báo. Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stephane Dujarric đã truyền đạt tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc của Tổng thư ký Antonio Guterres về tác động tiêu cực mà lệnh trừng phạt gây ra đối với khả năng thực thi nhiệm vụ của Toà án Hình sự quốc tế.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: “Quyết định ngày hôm nay đánh dấu một đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực chung của chúng ta đối với nền công lý hình sự quốc tế, trong đó ICC là một trụ cột then chốt. Trách nhiệm giải trình đối với các tội ác quốc tế và việc thực thi công lý cho các nạn nhân là trọng tâm trong cam kết toàn cầu của chúng ta đối với hòa bình, an ninh, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với tính độc lập của Toà án Hình sự quốc tế cũng như đội ngũ quan chức của tòa án. Đồng thời, ông kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng cam kết theo luật pháp quốc tế và nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan này.