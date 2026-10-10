English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên Hợp Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ICC

Thứ Bảy, 10:32, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cảnh báo động thái này sẽ cản trở nghiêm trọng hoạt động của thể chế pháp lý toàn cầu.

Quyết định trừng phạt được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 9/10, chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của Toà án Hình sự quốc tế (ICC) được vinh danh tại giải Nobel Hòa bình. Bước đi này ngay lập tức đẩy Mỹ vào thế đối đầu ngoại giao căng thẳng với các đồng minh châu Âu - những quốc gia vốn ủng hộ mạnh mẽ vai trò của tòa án.

lien hop quoc chi trich lenh trung phat cua my nham vao icc hinh anh 1
Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tại một buổi họp báo. Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stephane Dujarric đã truyền đạt tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc của Tổng thư ký Antonio Guterres về tác động tiêu cực mà lệnh trừng phạt gây ra đối với khả năng thực thi nhiệm vụ của Toà án Hình sự quốc tế.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: “Quyết định ngày hôm nay đánh dấu một đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực chung của chúng ta đối với nền công lý hình sự quốc tế, trong đó ICC là một trụ cột then chốt. Trách nhiệm giải trình đối với các tội ác quốc tế và việc thực thi công lý cho các nạn nhân là trọng tâm trong cam kết toàn cầu của chúng ta đối với hòa bình, an ninh, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với tính độc lập của Toà án Hình sự quốc tế cũng như đội ngũ quan chức của tòa án. Đồng thời, ông kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng cam kết theo luật pháp quốc tế và nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan này.

Đào Trang/VOV1
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC
Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC

VOV.VN - Chủ tàu, các thành viên thủy thủ đoàn và gia đình một thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu hàng Reyhan Sari của Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công trên Biển Đen đã gửi hồ sơ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC

Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC

VOV.VN - Chủ tàu, các thành viên thủy thủ đoàn và gia đình một thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu hàng Reyhan Sari của Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công trên Biển Đen đã gửi hồ sơ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”
Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

Mỹ phát động chiến dịch toàn diện nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)
Mỹ phát động chiến dịch toàn diện nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân và quân nhân Mỹ trước thẩm quyền của tòa án.

Mỹ phát động chiến dịch toàn diện nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

Mỹ phát động chiến dịch toàn diện nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ công dân và quân nhân Mỹ trước thẩm quyền của tòa án.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ