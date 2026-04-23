EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga

Thứ Năm, 06:09, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4, Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt kế hoạch giải ngân khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga.

Gói hỗ trợ tài chính này bao gồm 60 tỷ euro cho quốc phòng và 30 tỷ euro cho ngân sách Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Điều này sẽ giúp Ukraine ổn định bộ máy chính phủ và duy trì năng lực quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

eu phe duyet goi ho tro 90 ty euro cho ukraine va goi trung phat thu 20 voi nga hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga đã bị rút ngắn so với ban đầu, khi các điều khoản cấm vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba đã bị loại bỏ. Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để gây sức ép nhằm tránh các rủi ro về an ninh năng lượng.

Mặc dù gói trừng phạt không đạt được mục tiêu cấm vận chuyển dầu Nga, Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh kế hoạch trừng phạt dựa trên tình hình thực tế và quan hệ với các quốc gia thành viên.

Trước đó, Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Nga đã thích ứng với các biện pháp trừng phạt và có thể giảm thiểu tác động của chúng đối với ngành năng lượng. Đồng thời, một số quan chức Nga từng chỉ trích các gói trừng phạt mới trước khi chúng được thông qua, cho rằng các biện pháp này có thể làm leo thang căng thẳng trong quan hệ với Liên minh châu Âu.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Ukraine mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba để giải ngân khoản vay 90 tỷ euro từ EU

VOV.VN - Ngày 21/4, truyền thông châu Âu đưa tin, Ukraine đã sửa chữa xong đường ống vận chuyển dầu của Nga đến châu Âu Druzhba bị hư hại hồi đầu năm và sẵn sàng nối lại việc cung cấp, động thái này nhằm gỡ bỏ trở ngại mà nước này hy vọng là rào cản cuối cùng để nhận được đảm bảo khoản hỗ trợ hàng chục tỷ euro.

VOV.VN - Ngày 21/4, truyền thông châu Âu đưa tin, Ukraine đã sửa chữa xong đường ống vận chuyển dầu của Nga đến châu Âu Druzhba bị hư hại hồi đầu năm và sẵn sàng nối lại việc cung cấp, động thái này nhằm gỡ bỏ trở ngại mà nước này hy vọng là rào cản cuối cùng để nhận được đảm bảo khoản hỗ trợ hàng chục tỷ euro.

Ukraine tham vọng hay thế 1/3 bộ binh bằng những chiến binh “không đổ máu”

VOV.VN - Trong bối cảnh bầu trời tiền tuyến bị bao vây bởi UAV, Ukraine đang tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng chưa từng có với mục tiêu thay thế 1/3 quân số bộ binh bằng các hệ thống robot tự hành.

VOV.VN - Trong bối cảnh bầu trời tiền tuyến bị bao vây bởi UAV, Ukraine đang tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng chưa từng có với mục tiêu thay thế 1/3 quân số bộ binh bằng các hệ thống robot tự hành.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 22/4/2026.

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 22/4/2026.

