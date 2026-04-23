EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga

Gói hỗ trợ tài chính này bao gồm 60 tỷ euro cho quốc phòng và 30 tỷ euro cho ngân sách Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Điều này sẽ giúp Ukraine ổn định bộ máy chính phủ và duy trì năng lực quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga đã bị rút ngắn so với ban đầu, khi các điều khoản cấm vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba đã bị loại bỏ. Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để gây sức ép nhằm tránh các rủi ro về an ninh năng lượng.

Mặc dù gói trừng phạt không đạt được mục tiêu cấm vận chuyển dầu Nga, Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh kế hoạch trừng phạt dựa trên tình hình thực tế và quan hệ với các quốc gia thành viên.

Trước đó, Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Nga đã thích ứng với các biện pháp trừng phạt và có thể giảm thiểu tác động của chúng đối với ngành năng lượng. Đồng thời, một số quan chức Nga từng chỉ trích các gói trừng phạt mới trước khi chúng được thông qua, cho rằng các biện pháp này có thể làm leo thang căng thẳng trong quan hệ với Liên minh châu Âu.