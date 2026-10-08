English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EU rót thêm 1,24 tỷ euro cho Ukraine giữa lúc xung đột leo thang

Thứ Năm, 07:40, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine ngày 7/10 nhận thêm 1,24 tỷ euro (1,39 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh nước này vừa hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, đồng thời cho rằng các hoạt động này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

eu rot them 1,24 ty euro cho ukraine giua luc xung dot leo thang hinh anh 1
EU tăng cường viện trợ Ukraine. Ảnh: DPA

Theo thông báo của bà von der Leyen, khoản tiền được giải ngân nhằm góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine. Đợt tấn công mới nhất của Nga được cho là gây thiệt hại đáng kể tại một số khu vực của Ukraine.

Theo Ủy ban châu Âu, khoản hỗ trợ mới sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hệ thống đánh chặn UAV, đạn dược dành cho UAV và một số loại tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất.

Khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ cho vay trị giá 90 tỷ euro mà EU dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Ủy ban châu Âu cho biết các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến được thực hiện trong những tuần tới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine
Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/10 cho biết thông tin tình báo mới nhất cho thấy Nga đang chuẩn bị một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/10 cho biết thông tin tình báo mới nhất cho thấy Nga đang chuẩn bị một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Ukraine.

Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km
Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km

VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran ngày 4/10 đưa tin Quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km

Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km

VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran ngày 4/10 đưa tin Quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đánh sân bay Nga
Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đánh sân bay Nga

VOV.VN - Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đáp trả bằng UAV nhằm vào sân bay quân sự ở Adygea, trong bối cảnh hai bên tiếp tục gia tăng những đòn đánh mới.

Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đánh sân bay Nga

Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đánh sân bay Nga

VOV.VN - Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đáp trả bằng UAV nhằm vào sân bay quân sự ở Adygea, trong bối cảnh hai bên tiếp tục gia tăng những đòn đánh mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ