EU rót thêm 1,24 tỷ euro cho Ukraine giữa lúc xung đột leo thang

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, đồng thời cho rằng các hoạt động này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

EU tăng cường viện trợ Ukraine. Ảnh: DPA

Theo thông báo của bà von der Leyen, khoản tiền được giải ngân nhằm góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và khả năng tự vệ của Ukraine. Đợt tấn công mới nhất của Nga được cho là gây thiệt hại đáng kể tại một số khu vực của Ukraine.

Theo Ủy ban châu Âu, khoản hỗ trợ mới sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hệ thống đánh chặn UAV, đạn dược dành cho UAV và một số loại tên lửa do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất.

Khoản giải ngân nằm trong gói hỗ trợ cho vay trị giá 90 tỷ euro mà EU dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Ủy ban châu Âu cho biết các đợt giải ngân tiếp theo dự kiến được thực hiện trong những tuần tới.