Cơ quan điều hành EU cho biết các cải cách và đầu tư gắn liền với yêu cầu thanh toán sẽ thúc đẩy những thay đổi tích cực cho người dân và doanh nghiệp ở Ba Lan, cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe, số hóa các quy trình hành chính, tăng cường an ninh mạng, mở rộng cơ sở hạ tầng băng thông, cải cách luật thuế và luật lao động cũng như thúc đẩy các sáng kiến ​​xanh, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng hydro, hiện đại hóa đường sắt và tăng cường khả năng tiếp cận giao thông bền vững.

EU thông qua gói cứu trợ trị giá 7,2 tỷ euro cho Ba Lan.

Theo hãng thông tấn của Ba Lan, việc phê duyệt này có điều kiện kèm theo các cải cách, bao gồm việc mở rộng quyền hạn của Thanh tra Lao động Nhà nước (PIP) để bảo vệ người lao động được tốt hơn.

Bộ trưởng Tài chính và Chính sách Khu vực Ba Lan cho biết số tiền được yêu cầu vào tháng 12 dự kiến ​​sẽ được chuyển vào ngày 1 tháng 6 tới đồng thời cho biết thêm Ba Lan dự kiến ​​sẽ nhận được tổng cộng khoảng 23,5 tỷ euro để đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi xanh, số hóa, y tế và giao thông…

Bên cạnh đó, chính phủ Ba Lan cũng có kế hoạch phân bổ một phần nguồn vốn cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhằm hiện đại hóa quân đội, củng cố an ninh biên giới và nâng cao năng lực phòng thủ mạng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp tại khu vực.

Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký ban hành luật cải cách hệ thống thanh tra lao động, đồng thời chuyển dự luật này lên Tòa án Hiến pháp để xem xét. Cải cách này trao cho các thanh tra lao động quyền phân loại lại một số hợp đồng dân sự và hợp đồng giữa các doanh nghiệp thành hợp đồng lao động thông thường.