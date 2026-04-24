中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EU thông qua gói cứu trợ trị giá 7,2 tỷ euro cho Ba Lan

Thứ Sáu, 05:28, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/4, Ủy ban châu Âu cho biết  đã có đánh giá tích cực yêu cầu thông qua gói cứu trợ trị giá 7,2 tỷ ẻuor cho Ba Lan theo Kế hoạch Phục hồi Quốc gia, sau khi nước này hoàn thành 30 cột mốc và 13 mục tiêu theo yêu cầu.

Cơ quan điều hành EU cho biết các cải cách và đầu tư gắn liền với yêu cầu thanh toán sẽ thúc đẩy những thay đổi tích cực cho người dân và doanh nghiệp ở Ba Lan, cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe, số hóa các quy trình hành chính, tăng cường an ninh mạng, mở rộng cơ sở hạ tầng băng thông, cải cách luật thuế và luật lao động cũng như thúc đẩy các sáng kiến ​​xanh, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng hydro, hiện đại hóa đường sắt và tăng cường khả năng tiếp cận giao thông bền vững.

eu thong qua goi cuu tro tri gia 7,2 ty euro cho ba lan hinh anh 1
EU thông qua gói cứu trợ trị giá 7,2 tỷ euro cho Ba Lan. Ảnh: Getty

Theo hãng thông tấn của Ba Lan, việc phê duyệt này có điều kiện kèm theo các cải cách, bao gồm việc mở rộng quyền hạn của Thanh tra Lao động Nhà nước (PIP) để bảo vệ người lao động được tốt hơn.

Bộ trưởng Tài chính và Chính sách Khu vực Ba Lan cho biết số tiền được yêu cầu vào tháng 12 dự kiến ​​sẽ được chuyển vào ngày 1 tháng 6 tới đồng thời cho biết thêm Ba Lan dự kiến ​​sẽ nhận được tổng cộng khoảng 23,5 tỷ euro để đầu tư  trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi xanh, số hóa, y tế và giao thông…  

Bên cạnh đó, chính phủ Ba Lan cũng có kế hoạch phân bổ một phần nguồn vốn cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhằm hiện đại hóa quân đội, củng cố an ninh biên giới và nâng cao năng lực phòng thủ mạng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp tại khu vực.

Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký ban hành luật cải cách hệ thống thanh tra lao động, đồng thời chuyển dự luật này lên Tòa án Hiến pháp để xem xét. Cải cách này trao cho các thanh tra lao động quyền phân loại lại một số hợp đồng dân sự và hợp đồng giữa các doanh nghiệp thành hợp đồng lao động thông thường.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: EU European Commission Ba Lan gói cứu trợ 7 2 tỷ euro Kế hoạch Phục hồi Quốc gia cải cách kinh tế chuyển đổi số an ninh mạng Karol Nawrocki đầu tư hạ tầng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, mở đường khoản vay 90 tỷ euro từ EU cho Ukraine
VOV.VN - Ngày 22/4, Liên minh châu Âu đã thông qua sơ bộ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này.

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine
VOV.VN - Ngày 22/4 tới, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ họp để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary được nối lại đúng thời hạn. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay nếu dòng chảy dầu được nối lại qua đường ống Druzhba. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ