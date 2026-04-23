  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, mở đường khoản vay 90 tỷ euro từ EU cho Ukraine

Thứ Năm, 06:08, 23/04/2026
VOV.VN - Ngày 22/4, Liên minh châu Âu đã thông qua sơ bộ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này.

Phần lớn nguồn tài trợ sẽ được dành cho lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, cũng là lĩnh vực rất quan trọng đối với an ninh lâu dài của châu Âu. Động thái này cũng báo hiệu một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với EU sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thất bại trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này.

Ông Peter Magyar - lãnh đạo đảng Tisza, người sắp trở thành Thủ tướng Hungary. Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo, khoản tài trợ ban đầu được đề xuất vào tháng 12 năm ngoái, đã bị trì hoãn do tranh chấp giữa Hungary và Ukraine về đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua lãnh thổ Ukraine. Ông Orbán đã phủ quyết khoản tiền này vào tháng 2/2026, cáo buộc Ukraine đóng cửa đường ống vận chuyển dầu của Nga qua Ukraine đến Hungary và Slovakia. Tuy nhiên, sau khi đối thủ từ đảng đối lập Peter Magyar, người có lập trường ủng hộ Ukraine và sẵn sàng xích lại gần hơn với Liên minh châu Âu giành chiến thắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba hiện đã được sửa chữa và dòng dầu của Nga sang Hungary và Slovakia đã được nối lại.

Việc Hungary đã bãi bỏ quyền phủ quyết sẽ tạo tiền đề cho việc Ukraine có thể tiếp cận với nguồn hỗ trợ 90 tỷ euro đã được các đại sứ EU chấp thuận sơ bộ trong cuộc họp 22/4. Ukraine cũng hoan nghênh khoản vay này như một dấu hiệu của mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với EU. Các quan chức Ukraine vẫn hy vọng về một mối quan hệ hiệu quả hơn với chính phủ mới của Hungary. Phát biểu với báo giới tại Kiev trong ngày 22/4, Tổng thống Zelensky bày tỏ ra lạc quan về tương lai của mối quan hệ giữa hai quốc gia này.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tin liên quan

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/4 tới, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ họp để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary được nối lại đúng thời hạn. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay nếu dòng chảy dầu được nối lại qua đường ống Druzhba. 

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

Thủ tướng đắc cử Hungary: Đường ống Druzhba có thể hoạt động tuần tới

VOV.VN - Ngày 17/4, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar cho biết, đường ống dẫn dầu Druzhba có thể sẽ được khởi động trở lại ngay trong tuần tới sau nhiều tháng gián đoạn.

