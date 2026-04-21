中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Thứ Ba, 05:54, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/4 tới, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ họp để thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine nếu việc vận chuyển dầu của Nga đến Hungary được nối lại đúng thời hạn. Hungary cho biết sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay nếu dòng chảy dầu được nối lại qua đường ống Druzhba. 

Trong một dấu hiệu lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Cộng hòa Síp tại Hội đồng EU đã đưa vấn đề khoản vay cho Ukraine vào chương trình nghị sự của cuộc họp giữa 27 đại sứ EU ngày 22/4 tới. Theo một số nguồn tin từ các nhà ngoại giao EU, nếu dòng chảy dầu được nối lại trước thời điểm đó, Hungary dự kiến ​​sẽ từ bỏ sự phản đối và khoản vay sẽ được thông qua.

Trước đó, ngày 19/4, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary, Viktor Orbán, cho biết ông sẽ bỏ quyền phủ quyết khoản vay ngay khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được khôi phục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đã thông báo rằng đường ống sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng này, nhưng các nhà ngoại giao cho biết có khả năng cao là dòng chảy dầu sẽ được nối lại sớm hơn, trước cuộc họp EU vào ngày thứ 4 tuần này.

hungary do bo quyen phu quyet, eu se thong qua khoan vay 90 ty euro cho ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa theo Europa

Nếu khoản vay được thông qua, Ukraine sẽ nhận được tiền vào tháng 5 để giúp khôi phục nền kinh tế đang bị tàn phá nặng nề bởi cuộc xung đột hiện tại. Sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, dự kiến ​​mất vài tuần để Ủy ban châu Âu có thể giải ngân khoản tiền này ngay khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật.

Hungary đã chặn khoản vay này vào tháng 2 khi tranh chấp nổ ra liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba. Ông Orbán cáo buộc ông Zelensky cố tình trì hoãn việc sửa chữa cơ sở hạ tầng để trả đũa cho các động thái phản đối của Hungary và mối quan hệ thân thiết của nước này với Nga.

Trong một động thái thay đổi bất ngờ, Tổng thống Zelensky đã cam kết sửa chữa đường ống dẫn dầu ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập bảo thủ Péter Magyar chiến thắng trong cuộc bầu cử vào chủ nhật tuần trước.

 

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Hungary quyền phủ quyết ​​khoản vay 90 tỷ euro Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea
VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ