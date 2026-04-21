Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU sẽ ​​thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Trong một dấu hiệu lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Cộng hòa Síp tại Hội đồng EU đã đưa vấn đề khoản vay cho Ukraine vào chương trình nghị sự của cuộc họp giữa 27 đại sứ EU ngày 22/4 tới. Theo một số nguồn tin từ các nhà ngoại giao EU, nếu dòng chảy dầu được nối lại trước thời điểm đó, Hungary dự kiến ​​sẽ từ bỏ sự phản đối và khoản vay sẽ được thông qua.

Trước đó, ngày 19/4, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hungary, Viktor Orbán, cho biết ông sẽ bỏ quyền phủ quyết khoản vay ngay khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được khôi phục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đã thông báo rằng đường ống sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng này, nhưng các nhà ngoại giao cho biết có khả năng cao là dòng chảy dầu sẽ được nối lại sớm hơn, trước cuộc họp EU vào ngày thứ 4 tuần này.

Nếu khoản vay được thông qua, Ukraine sẽ nhận được tiền vào tháng 5 để giúp khôi phục nền kinh tế đang bị tàn phá nặng nề bởi cuộc xung đột hiện tại. Sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, dự kiến ​​mất vài tuần để Ủy ban châu Âu có thể giải ngân khoản tiền này ngay khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật.

Hungary đã chặn khoản vay này vào tháng 2 khi tranh chấp nổ ra liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba. Ông Orbán cáo buộc ông Zelensky cố tình trì hoãn việc sửa chữa cơ sở hạ tầng để trả đũa cho các động thái phản đối của Hungary và mối quan hệ thân thiết của nước này với Nga.

Trong một động thái thay đổi bất ngờ, Tổng thống Zelensky đã cam kết sửa chữa đường ống dẫn dầu ngay sau khi lãnh đạo phe đối lập bảo thủ Péter Magyar chiến thắng trong cuộc bầu cử vào chủ nhật tuần trước.