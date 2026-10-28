Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết những gián đoạn trong hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine đã thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) nối lại các cuộc thảo luận về tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 15-16/10, một trong những vấn đề được quan tâm là tình trạng hoạt động của Starlink bị hạn chế tại Ukraine, dẫn đến tranh cãi công khai giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink sau sự cố tại Ukraine. Ảnh minh họa: Starlink

Các quan chức châu Âu đã thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào Mỹ và đa dạng hóa các nhà cung cấp công nghệ thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, một nguồn tin của Bloomberg nhấn mạnh quá trình này có thể mất nhiều năm. Trong điều kiện hiện nay, giải pháp khả thi nhất là tăng cường vai trò của châu Âu trong các cơ chế an ninh và quốc phòng hiện có, đặc biệt là NATO.

Hôm 14/10, Kiev thông báo công ty SpaceX của Mỹ đã hạn chế hoạt động của các thiết bị đầu cuối Starlink mà quân đội Ukraine đang sử dụng, khiến một số hoạt động quân sự bị gián đoạn.

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, sau đó khẳng định hệ thống vệ tinh Starlink không được sử dụng cho các hoạt động quân sự mang tính tấn công, mà chỉ phục vụ mục đích phòng thủ và dân sự. Ông Musk cũng cho biết hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield (phiên bản quân sự của Starlink) thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, mọi quyết định hạn chế hoạt động của hệ thống này đều do quân đội Mỹ đưa ra và thẩm quyền cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, Wall Street Journal đưa tin chính ông Musk đã ra lệnh hạn chế quyền truy cập Starshield của Ukraine. Ngày 22/10, Tổng thống Donald Trump thông báo Ukraine đã được khôi phục quyền truy cập hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối trả lời câu hỏi về việc ai đã ra lệnh hạn chế hoạt động của hệ thống này trước đó.