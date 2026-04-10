EU yêu cầu Hungary giải trình điện đàm với Nga liên quan lợi ích châu Âu

Theo thông tin từ Brussels, Ủy ban châu Âu đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về những cuộc trao đổi qua điện thoại giữa giới chức Hungary và Nga. Nội dung của các cuộc trò chuyện này bị nghi ngờ có khả năng gây "tổn hại" đến chiến lược an ninh chung của EU, nhất là trong bối cảnh Liên minh đang duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, bà Paula Pinho, nhấn mạnh các quốc gia thành viên EU có nghĩa vụ hợp tác một cách chân thành và không được tiến hành bất kỳ hành động nào có thể làm "tổn hại" đến mục tiêu chung của Liên minh. Trong khi đó, phía Pháp đã lên tiếng chỉ trích hành động của Hungary, cho rằng đây là một "sự phản bội".

Trước đó vào ngày 8/4, một số hãng truyền thông Đông Âu như The Insider, VSquare và Delfi đã công bố một đoạn hội thoại qua điện thoại diễn ra vào tháng 7/2024, tiết lộ Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã cung cấp "trực tiếp" thông tin về các vấn đề quan trọng của EU cho Moscow. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hungary, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán, gây tranh cãi khi duy trì mối quan hệ thân thiết với Nga.

Việc Ủy ban châu Âu yêu cầu Hungary giải trình chính thức được xem là một động thái cứng rắn, thể hiện sự kiên nhẫn của Brussels đối với Budapest đang dần cạn kiệt. Nếu Hungary không đưa ra được giải thích thỏa đáng, quốc gia này có nguy cơ tiếp tục bị đóng băng các khoản quỹ hỗ trợ từ EU và bị cô lập bởi các quốc gia thành viên EU khác trong những hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Giới phân tích nhận định sự việc này một lần nữa làm nổi bật sự rạn nứt trong nội bộ Liên minh Châu Âu về cách ứng xử với Nga, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với sự đoàn kết của khối trong thời gian tới.