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FBI hé lộ quy mô chiến dịch an ninh lớn chưa từng có tại World Cup 2026

Thứ Tư, 05:19, 01/07/2026
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VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 30/6 đã lần đầu công bố những thông tin chi tiết về chiến dịch bảo đảm an ninh cho World Cup 2026, cho biết đây là một trong những chiến dịch an ninh lớn và phức tạp nhất từng được triển khai đối với một sự kiện thể thao quốc tế.

Phát biểu tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế (IPCC) ở bang Virginia, Đặc vụ phụ trách World Cup 2026 của FBI Doug Olson cho biết quy mô giải đấu với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố ở ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico đã tạo ra môi trường an ninh chưa từng có, đòi hỏi sự phối hợp theo thời gian thực giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế.

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Đặc vụ phụ trách World Cup 2026 của FBI Doug Olson và Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup 2026 Andrew Giuliani

Theo FBI, Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế hiện hoạt động liên tục 24/7, quy tụ đại diện của 16 thành phố đăng cai, cùng sĩ quan liên lạc của các quốc gia tham dự World Cup. Trung tâm tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ các đại sứ quán Mỹ, các trung tâm tình báo của các bang, cơ quan thực thi pháp luật địa phương, FIFA và các đối tác quốc tế nhằm phát hiện sớm các nguy cơ an ninh, từ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn người, rửa tiền đến các hành vi gây rối của cổ động viên.

Ông Olson cho biết chỉ riêng trong một ngày gần đây, trung tâm đã xử lý hơn 300 đầu mối thông tin liên quan đến an ninh. Các thông tin này được chuyển ngay cho lực lượng phụ trách tại từng thành phố đăng cai để có biện pháp xử lý kịp thời, giúp ngăn chặn nguy cơ trước khi trở thành sự cố thực tế.

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Bên trong Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế phục vụ cho World Cup 2026

Một trong những thách thức lớn nhất được giới chức Mỹ nhấn mạnh là các thiết bị bay không người lái. Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup 2026 Andrew Giuliani cho biết từ đầu giải đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.139 trường hợp máy bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay quanh các địa điểm tổ chức World Cup, thực hiện hơn 300 biện pháp vô hiệu hóa và thu giữ hơn 500 thiết bị để phục vụ điều tra.

Để đối phó với nguy cơ này, chính quyền Mỹ đã thành lập trung tâm huấn luyện chống máy bay không người lái dành cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương, đồng thời triển khai hệ thống phát hiện và chế áp thiết bị bay tại tất cả các sân vận động, khu vực cổ động viên và địa điểm diễn ra các sự kiện liên quan đến World Cup.

Giới chức Mỹ cũng cho biết dù lượng khán giả liên tục lập kỷ lục với các sân vận động đạt trên 99% công suất, đến nay giải đấu chưa ghi nhận vụ việc an ninh nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, khi World Cup bước vào vòng đấu loại trực tiếp và trùng với tuần lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, FBI và các cơ quan an ninh sẽ tiếp tục duy trì mức cảnh giác cao nhất nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu cổ động viên, du khách và các đội tuyển tham dự giải đấu.

Quang Trung/VOV-Washington
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