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Fed giữ nguyên lãi suất trong 7 tháng liên tiếp

Thứ Năm, 05:53, 30/07/2026
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VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 30/7 quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5% - 3,75%, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ.


Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran và các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại lạm phát tại Mỹ có thể tăng trở lại. 

Quyết định này được 9 trong tổng số 12 thành viên có quyền biểu quyết của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ủng hộ. Tuy nhiên, có 3 thành viên bỏ phiếu phản đối và đề nghị tăng lãi suất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 có 3 thành viên cùng phản đối theo một hướng, trong một quyết định chính sách tiền tệ, phản ánh sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ Fed về cách ứng phó với lạm phát.

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Tòa nhà Fed ở thủ đô Washington DC - Ảnh: Bloomberg

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%, nhấn mạnh Fed không có bất kỳ mục tiêu lạm phát "mềm" nào. Ông cho rằng, sau nhiều năm giá cả tăng cao, một bộ phận người dân và thị trường đã hiểu sai rằng Fed chấp nhận mức lạm phát cao hơn, nhưng điều đó không đúng với định hướng hiện nay của ngân hàng trung ương.

Các chuyên gia cho rằng, áp lực đối với Fed đang gia tăng khi giá năng lượng tiếp tục ở mức cao do căng thẳng tại Trung Đông, trong khi các mức thuế nhập khẩu mới của chính quyền Trump có nguy cơ làm tăng chi phí hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cũng nhận định việc tăng lãi suất sẽ khó giải quyết những nguyên nhân mang tính địa chính trị như xung đột ở Iran hay nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Ngay sau quyết định của Fed, thị trường tài chính điều chỉnh kỳ vọng theo hướng, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9. Theo dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư cũng đánh giá có khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 1 lần trước cuối năm nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%.

Hiện lạm phát tại Mỹ đã ở trên mục tiêu của Fed hơn 5 năm, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trong khi đó, lãi suất duy trì ở mức cao cũng khiến chi phí vay vốn tăng mạnh, ảnh hưởng đến tiêu dùng và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như ô tô, thiết bị công nghiệp và bất động sản.

Fed cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, thị trường lao động và tác động của các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo.

Quang Trung/VOV-Washington
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