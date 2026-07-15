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Lạm phát hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn thận trọng với lãi suất

Thứ Tư, 05:47, 15/07/2026
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VOV.VN - Lạm phát tại Mỹ trong tháng 6 hạ nhiệt mạnh hơn dự báo nhờ giá năng lượng giảm, song giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng còn quá sớm để kết luận áp lực giá cả đã được kiểm soát.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo 3,8% của thị trường. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Đáng chú ý, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, không thay đổi so với tháng trước, đưa mức tăng trong 12 tháng xuống còn 2,6%.

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Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington.Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Kevin Warsh cho rằng, còn quá sớm để khẳng định lạm phát đã được kiểm soát. Thị trường hiện vẫn dự báo Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 9, dù kỳ vọng này đã giảm so với trước khi số liệu được công bố.

Nguồn tin cho biết, đà hạ nhiệt của lạm phát chủ yếu đến từ giá năng lượng giảm 5,7% trong tháng 6, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ, đặc biệt là nhà ở và vận tải, cũng giảm nhẹ.

Các chuyên gia nhận định xu hướng giảm của lạm phát có thể chỉ mang tính tạm thời do căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, khiến giá dầu phục hồi sau khi giảm mạnh trong tháng 6. Theo giới phân tích, nếu xung đột kéo dài, Fed có thể phải tiếp tục nâng lãi suất để thực hiện mục tiêu ổn định giá cả.

Trần Phương/VOV-Washington
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