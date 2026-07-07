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Lãi suất trên toàn cầu có thể cao hơn trong những năm tới

Thứ Ba, 09:45, 07/07/2026
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Xung đột tại Trung Đông đã hạ nhiệt, nhưng những tác động đối với kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài và mặt bằng lãi suất trên thế giới có thể duy trì ở mức cao hơn dự kiến trong nhiều năm tới

Theo Bloomberg Economics (BE), mặt bằng lãi suất trên thế giới có thể duy trì ở mức cao hơn dự kiến trong nhiều năm tới. Bloomberg Economics nhận định, xung đột Trung Đông đã làm thay đổi triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu. 

Theo đó, đến năm 2028, lãi suất tại nhiều nền kinh tế có thể duy trì cao hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với các dự báo trước khi chiến sự bùng phát. Triển vọng này phản ánh rủi ro lạm phát đang gia tăng, bao gồm cả những rủi ro có thể phát sinh từ cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, đà tăng giá vẫn còn dai dẳng do cú sốc năng lượng bắt nguồn từ việc đóng cửa eo biển Hormuz.

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Triển vọng lãi suất toàn cầu thay đổi sau xung đột Trung Đông - Ảnh: Fianacial Times

Đầu năm nay, BE nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất 1 điểm phần trăm vào giữa năm 2027, thay vì giảm 0,25 điểm như dự kiến hiện tại. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tăng lãi suất trở lại lên mức cao hơn 0,5 điểm so với dự kiến ban đầu, trước khi giảm dần trong thời gian tới.

Theo ông Jamie Rush, Giám đốc kinh tế toàn cầu tại BE, với những kinh nghiệm hậu đại dịch, các ngân hàng trung ương nhìn chung đã có quan điểm cứng rắn về lạm phát, khi giá cả tăng vọt, dù chỉ trong thời gian ngắn. Hiện các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm này ngay cả khi giá dầu giảm.

Các dự báo của BE cũng cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang chứng tỏ khả năng thích ứng được với mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, với cuộc xung đột tại Trung Đông nổ ra sau chiến dịch tăng thuế quan của Mỹ năm ngoái, khả năng phục hồi đó chắc chắn sẽ sớm gặp thử thách.

Theo Kiên Dương/VTV.VN
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