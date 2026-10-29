Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

Theo thông báo sau cuộc họp chính sách, Fed tiếp tục duy trì lãi suất điều hành trong khoảng 3,75% đến 4%, sau lần tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm vào tháng trước. Cơ quan này nhận định kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, song áp lực giá cả vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Quyết định được thông qua với 10 phiếu thuận và hai phiếu phản đối. Hai thành viên đề xuất tăng thêm 0,25 điểm phần trăm là Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack.

Người dân Mỹ mua sắm tại Siêu thị Costco

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết chi tiêu tiêu dùng, đầu tư của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế nhìn chung vẫn tích cực. Tuy nhiên, lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 2,6%, đều cao hơn dự báo. Cuộc chiến tại Iran khiến giá năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng khó khăn trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Giới đầu tư đã dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng cơ quan này có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 và trong năm 2027. Một số chuyên gia kinh tế đánh giá, việc hai thành viên ủng hộ tăng lãi suất cùng nội dung tuyên bố chính sách cho thấy khả năng Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ vào cuối năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed từ chối đưa ra tín hiệu cụ thể về quyết định tại cuộc họp vào tháng 12 tới.

Việc duy trì lãi suất hiện nay chưa loại trừ khả năng chi phí vay mua ô tô, vay ngân hàng và sử dụng thẻ tín dụng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Diễn biến này được đặc biệt quan tâm khi người dân Mỹ chuẩn bị bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Đáng chú ý, Fed cũng công bố kế hoạch điều chỉnh lịch họp từ năm 2027, trong đó dành một trong tám cuộc họp thường niên để thảo luận chiến lược chính sách tiền tệ, thay vì quyết định lãi suất. Số cuộc họp dành cho mục đích này dự kiến tăng lên hai từ năm 2028.