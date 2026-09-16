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Thị trường trái phiếu Mỹ đặt cược giảm giá trước thềm cuộc họp của Fed

Thứ Tư, 11:40, 16/09/2026
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VOV.VN - Giới giao dịch trên thị trường trái phiếu Mỹ đang ồ ạt gia tăng các vị thế bán khống trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặt cược làn sóng bán tháo khiến lợi suất trái phiếu chính phủ leo lên mức đỉnh nhiều năm sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi kỳ hạn 2 năm cũng chạm đỉnh mới khi thị trường chuẩn bị tâm lý cho việc Fed thắt chặt tiền tệ. Phố Wall hiện định giá hơn 90% khả năng ngân hàng trung ương sẽ nâng lãi suất trong bối cảnh giá dầu bật tăng mạnh, lạm phát có dấu hiệu phục hồi và thâm hụt ngân sách gia tăng. Giới quan sát nhận định, Fed đang chịu áp lực lớn trong việc nâng thêm 25 điểm cơ bản để kiềm chế đà trượt giá và bảo đảm mục tiêu ổn định giá cả.

Các dữ liệu định vị thị trường cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm và nhà đầu tư gần như không mặn mà với việc bắt đáy. Theo khảo sát khách hàng của JPMorgan tính đến ngày 14/9, tỷ lệ đặt cược bán khống trái phiếu kho bạc đã tăng tới 10 điểm phần trăm, ghi nhận mức giảm ròng về vị thế mua lớn nhất trong 4 tháng qua.

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Ảnh minh họa. Ảnh: NYSE

Lý giải về tâm lý thị trường và rủi ro nếu cơ quan điều hành chệch hướng kỳ vọng, chuyên gia phân tích thị trường Sunny Bangia của Bloomberg cho rằng, thị trường đã phản ánh trọn vẹn kịch bản tăng lãi suất vào giá. Do đó, nếu Fed không thực hiện bước đi này, điều đó có thể sẽ tạo ra thêm nhiều bất an và trao thêm lý do để các nhà đầu tư trái phiếu tiếp tục đẩy lợi suất lên cao hơn nữa.

Trên thị trường hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch ồ ạt mở mới các vị thế bán khống cả trước và sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vượt kỳ vọng được công bố.

Dù một số nhà đầu tư tìm nhiều cách khác nhau để giữ vững tài sản trong trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng phần lớn thị trường vẫn nghiêng về việc chi trả phí cao cho các quyền chọn bán ở các kỳ hạn dài nhằm phòng ngừa nguy cơ làn sóng bán tháo còn lan rộng.

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Đầu tư thế nào khi vàng, trái phiếu không còn là "vùng trú ẩn" an toàn?

VOV.VN - Biến động đồng pha trên nhiều lớp tài sản đang làm thay đổi cách quản trị danh mục của giới đầu tư. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn "nơi trú ẩn" tuyệt đối, chiến lược phù hợp không phải là tìm kiếm một tài sản an toàn mà là đa dạng hóa danh mục và tái cân bằng theo diễn biến thị trường.

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