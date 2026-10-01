Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ hôm nay (30/9) cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tăng 0,3% trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo 0,4% của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát PCE ở mức 2,6%, giảm đáng kể so với mức 3,4% của tháng 7 sau điều chỉnh.

Lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng có nhiều biến động, tăng 0,2% trong tháng và 3% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE là thước đo lạm phát được Fed theo dõi để thực hiện mục tiêu lạm phát 2%.

Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington.Nguồn: Reuters

Số liệu mới có thể tiếp tục làm giảm kỳ vọng Fed nâng lãi suất vào tháng 10. Ngân hàng trung ương Mỹ trong tháng này đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên biên độ 3,75%-4%, lần tăng đầu tiên trong ba năm, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng chi phí vay trong những tháng tới. Trước khi số liệu lạm phát được công bố, thị trường tài chính định giá khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách trong tháng tới ở mức hơn 50%, giảm từ 70% vào đầu tuần.

Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng, lĩnh vực chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế Mỹ, tăng mạnh 0,9% trong tháng 8. Mặc dù lạm phát và chi phí vay cao có thể gây sức ép lên sức mua và niềm tin người tiêu dùng đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 12 năm rưỡi, số liệu hiện tại chưa cho thấy người Mỹ cắt giảm đáng kể chi tiêu.