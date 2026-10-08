Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Fed vì tiếp tục duy trì lãi suất cao

Khi được phóng viên hỏi về lãi suất vay mua nhà, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Fed, cho rằng cơ quan này “muốn thấy đất nước rơi vào tình trạng tồi tệ”. Theo ông, lãi suất nên được hạ xuống để giảm áp lực đối với người mua nhà và nền kinh tế.

Ông Trump đồng thời gọi Chủ tịch Fed Kevin Warsh là “tuyệt vời” nhưng chỉ trích các thành viên còn lại trong hội đồng. Theo ông, một số quan chức Fed muốn chứng kiến nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn bằng cách duy trì lãi suất ở mức cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tại cuộc gặp với ông Trump ở Phòng Bầu dục, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, lạm phát hiện nay chủ yếu xuất phát từ “cú sốc năng lượng”. Theo ông Bessent, khi xung đột với Iran được xử lý và thị trường năng lượng được cung cấp đầy đủ hơn, lạm phát sẽ tiến gần hơn mục tiêu của Fed, qua đó giúp lãi suất thế chấp và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm trở lại.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp chính sách ngày 15-16/9 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn nghiêng về lập trường thận trọng với lạm phát. Tất cả các thành viên tham gia cuộc họp đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính sách lên khoảng 3,75-4%. Hầu hết các thành viên cũng đánh giá rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm có thể là phù hợp.

Biên bản cho thấy nhìn chung, các quan chức Fed nhận thấy rủi ro lạm phát vẫn nghiêng về phía tăng. Một số người cho rằng những rủi ro này đã trở nên rõ hơn trong những tháng gần đây. Dù vậy, nội bộ Fed có sự khác biệt về lý do tăng lãi suất: một số thành viên xem việc tăng lãi suất là biện pháp phòng ngừa để hạn chế tác động từ cú sốc năng lượng và giá cả, trong khi nhóm có quan điểm cứng rắn hơn cho rằng cần hành động để ngăn nguy cơ lạm phát do nhu cầu trong nền kinh tế tăng lên.