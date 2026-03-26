中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

Thứ Năm, 07:57, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

Theo CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát hòn đảo chiến lược nằm ở phía đông bắc Vịnh Ba Tư. Đây được xem là huyết mạch kinh tế của Iran, nơi xử lý tới khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu và có thể trở thành đòn bẩy buộc Tehran phải mở lại Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chức và các chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo rằng tấn công vào đảo Kharg tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ thương vong cao. Hòn đảo này được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ nhiều lớp, trong đó có các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) vừa được tăng cường triển khai.

Đảo Kharg nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cũng cho biết Iran đã gài mìn chống bộ binh và chống tăng quanh đảo, bao gồm cả khu vực bờ biển – nơi có thể trở thành điểm đổ bộ của lực lượng Mỹ nếu một chiến dịch quân sự được triển khai. 

Tại Washington, một số đồng minh của ông Trump dường như vẫn lượng lự trước kế hoạch này. Theo họ, ngay cả khi kiểm soát được đảo Kharg, điều đó cũng chưa đủ để giải quyết tận gốc các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz hay vai trò chi phối của Iran trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các diễn biến liên quan.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Kharg ngày 13/3, tuyên bố đã đánh trúng khoảng 90 mục tiêu, bao gồm kho chứa thủy lôi, hầm tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác. Tổng thống Trump khi đó cho biết các đòn tấn công đã tránh nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo vì “những lý do nhạy cảm”.

Một nguồn tin từ Israel cảnh báo rằng việc kiểm soát đảo Kharg có thể khiến lực lượng Mỹ đối mặt với các đòn phản công bằng máy bay không người lái và tên lửa vác vai, làm gia tăng nguy cơ thương vong.

Đồng quan điểm, Đô đốc James Stavridis cũng nhận định đây là một kịch bản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông cảnh báo Iran có thể tận dụng mọi phương thức để gây tổn thất tối đa cho lực lượng Mỹ, không chỉ trên biển mà đặc biệt nguy hiểm khi bộ binh Mỹ tiến vào lãnh thổ mà Tehran coi là chủ quyền.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo “kẻ thù” không được tìm cách chiếm đóng bất kỳ hòn đảo nào của nước này. Trên mạng xã hội X, ông cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái và nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động vượt lằn ranh nào cũng sẽ kéo theo những đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng trọng yếu của đối phương mà “không có bất kỳ giới hạn nào”.

Dù diện tích chỉ bằng 1/3 quận Manhattan (Mỹ), đảo Kharg lại sở hữu vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Nằm ở phía bắc vịnh Ba Tư và sát các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Iran, hòn đảo được xem là "pháo đài" khó đánh chiếm.

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã điều động 2 đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến – lực lượng chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ nhanh, tấn công từ tàu chiến – tới Trung Đông. Các đơn vị này bao gồm hàng nghìn binh sĩ cùng hệ thống tàu đổ bộ, máy bay và khí tài hỗ trợ, được đánh giá là lực lượng chủ chốt nếu Mỹ triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Kharg. Bên cạnh đó, khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 cũng dự kiến được triển khai tới khu vực này trong những ngày tới. 

Diệp Thảo/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: đảo Kharg mỹ trung đông căng thẳng trung đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang
VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran khẳng định chính phủ nước này hiện không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột.

Nóng thế giới ngày 26/3: Mỹ tăng áp lực quân sự, Iran đẩy mạnh tập kích tên lửa
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran, quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh ...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ