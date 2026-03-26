Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

Theo CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát hòn đảo chiến lược nằm ở phía đông bắc Vịnh Ba Tư. Đây được xem là huyết mạch kinh tế của Iran, nơi xử lý tới khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu và có thể trở thành đòn bẩy buộc Tehran phải mở lại Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chức và các chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo rằng tấn công vào đảo Kharg tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ thương vong cao. Hòn đảo này được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ nhiều lớp, trong đó có các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) vừa được tăng cường triển khai.

Đảo Kharg nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cũng cho biết Iran đã gài mìn chống bộ binh và chống tăng quanh đảo, bao gồm cả khu vực bờ biển – nơi có thể trở thành điểm đổ bộ của lực lượng Mỹ nếu một chiến dịch quân sự được triển khai.

Tại Washington, một số đồng minh của ông Trump dường như vẫn lượng lự trước kế hoạch này. Theo họ, ngay cả khi kiểm soát được đảo Kharg, điều đó cũng chưa đủ để giải quyết tận gốc các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz hay vai trò chi phối của Iran trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các diễn biến liên quan.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Kharg ngày 13/3, tuyên bố đã đánh trúng khoảng 90 mục tiêu, bao gồm kho chứa thủy lôi, hầm tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác. Tổng thống Trump khi đó cho biết các đòn tấn công đã tránh nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo vì “những lý do nhạy cảm”.

Một nguồn tin từ Israel cảnh báo rằng việc kiểm soát đảo Kharg có thể khiến lực lượng Mỹ đối mặt với các đòn phản công bằng máy bay không người lái và tên lửa vác vai, làm gia tăng nguy cơ thương vong.

Đồng quan điểm, Đô đốc James Stavridis cũng nhận định đây là một kịch bản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông cảnh báo Iran có thể tận dụng mọi phương thức để gây tổn thất tối đa cho lực lượng Mỹ, không chỉ trên biển mà đặc biệt nguy hiểm khi bộ binh Mỹ tiến vào lãnh thổ mà Tehran coi là chủ quyền.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo “kẻ thù” không được tìm cách chiếm đóng bất kỳ hòn đảo nào của nước này. Trên mạng xã hội X, ông cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái và nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động vượt lằn ranh nào cũng sẽ kéo theo những đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng trọng yếu của đối phương mà “không có bất kỳ giới hạn nào”.

Dù diện tích chỉ bằng 1/3 quận Manhattan (Mỹ), đảo Kharg lại sở hữu vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Nằm ở phía bắc vịnh Ba Tư và sát các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Iran, hòn đảo được xem là "pháo đài" khó đánh chiếm.

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã điều động 2 đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến – lực lượng chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ nhanh, tấn công từ tàu chiến – tới Trung Đông. Các đơn vị này bao gồm hàng nghìn binh sĩ cùng hệ thống tàu đổ bộ, máy bay và khí tài hỗ trợ, được đánh giá là lực lượng chủ chốt nếu Mỹ triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Kharg. Bên cạnh đó, khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 cũng dự kiến được triển khai tới khu vực này trong những ngày tới.