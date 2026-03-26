Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực

Thứ Năm, 07:56, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, cuộc xung đột khốc liệt kéo dài gần 1 tháng tại Trung Đông, vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Các bên tham chiến, đặc biệt là Israel và Iran, liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu chiến tranh của mình.

Tuyên bố trên truyền hình Iran tối qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này không có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Ông Araghchi nêu rõ chính sách và cũng là lập trường mang tính nguyên tắc của Iran, vẫn là tiếp tục chiến đấu. Với Iran, nói về đàm phán ở thời điểm hiện tại, đồng nghĩa với thừa nhận thất bại.

Trước tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi, truyền hình Nhà nước Iran cũng dẫn lời một quan chức cấp cao nước này thẳng thừng bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đưa ra. Quan chức Iran nêu rõ cuộc chiến chỉ kết thúc khi đáp ứng các điều kiện và lộ trình thời gian do Iran vạch ra, bao gồm công nhận quyền kiểm soát eo biểu Hormuz của Iran; chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran cùng các nhóm đồng minh; cam kết bảo đảm chiến tranh sẽ không tái diễn và chấp nhận bồi thường chiến phí.     

Bên cạnh đó, Iran cũng cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ bất kỳ sự leo thang hay tính toán sai lầm nào của kẻ thù. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim tối qua dẫn một nguồn tin quân sự Iran khẳng định: Tehran có thể mở mặt trận mới tại eo Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden, nếu các đảo hoặc lãnh thổ của Iran bị tấn công. Đặc biệt, nhà phân tích Iran Morteza Simiyari cảnh báo rằng Tehran sẽ đánh chiếm vùng bờ biển của hai nước Vùng Vịnh là Bahrain và UAE, nếu Mỹ “mắc sai lầm” làm leo thang xung đột, bao gồm sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.        

Về phía Israel, giới chức và truyền thông nước này cũng phát đi thông điệp và tín hiệu cho thấy chiến sự sẽ còn tiếp diễn ác liệt. Tuyên bố trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương khu vực biên giới phía Bắc Israel tối qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định: bất chấp truyền thông đang nói gì về đàm phán, chiến dịch tấn công toàn lực chống Iran sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Trong khi đó, một số nguồn tin chính thức Israel cho biết giới chức nước này lo ngại Mỹ và Iran có thể sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Vì vậy, những ngày qua, giới lãnh đạo chính trị và quân sự Israel đã vạch ra một kế hoạch tác chiến mới về ưu tiên đẩy mạnh chiến dịch tấn công Iran, nhằm gặt hái tối qua thành quả trước khi Mỹ có thể quyết định ngừng giao tranh.

Liên quan nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến tranh, tờ Phố Uôn của Mỹ (The Wall Street Journal) đêm qua đưa tin: Mỹ và Israel đã tạm thời đưa Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran ra khỏi danh sách các quan chức hàng đầu Iran bị nhắm mục tiêu. Động thái nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức các cuộc thảo luận hòa bình dự kiến giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, một số nguồn tin phương Tây và khu vực cho biết đại diện của Mỹ và Iran có thể bắt đầu đối thoại sớm nhất là trong ngày hôm nay 26/3. Địa điểm gặp gỡ có thể là Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, hai quốc gia đã triển khai nhiều nỗ lực hòa giải đáng chú ý thời gian qua. Tuy nhiên, thông tin chính thức về thời gian, địa điểm cũng như thành phần tham gia các cuộc đàm phán kỳ vọng giữa Mỹ và Iran, vẫn chưa được các bên xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Abbas Araghchi Iran Mỹ Israel Benjamin Netanyahu eo biển Hormuz Bab el-Mandab căng thẳng Trung Đông đàm phán hòa bình xung đột Iran Israel
Tin liên quan

Mỹ tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh hơn nếu Iran không chấp nhận thất bại

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 25/3 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình với Iran, nhưng cảnh báo Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và không chấp nhận thực tế rằng nước này đã bị "đánh bại về mặt quân sự". 

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 25/3 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình với Iran, nhưng cảnh báo Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và không chấp nhận thực tế rằng nước này đã bị "đánh bại về mặt quân sự". 

Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong khi Mỹ thúc đẩy một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột thì Iran liên tiếp bác bỏ và đưa ra các yêu cầu riêng, khiến triển vọng đạt thỏa thuận ngày càng xa vời.

VOV.VN - Trong khi Mỹ thúc đẩy một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột thì Iran liên tiếp bác bỏ và đưa ra các yêu cầu riêng, khiến triển vọng đạt thỏa thuận ngày càng xa vời.

