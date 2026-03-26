Toàn cảnh quốc tế sáng 26/3: Ai đã khơi mào cho cuộc chiến Mỹ - Iran?

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.
VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, cuộc xung đột khốc liệt kéo dài gần 1 tháng tại Trung Đông, vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Các bên tham chiến, đặc biệt là Israel và Iran, liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu chiến tranh của mình.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước vào ngày 14 và 15/5 tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến trước đó phải hoãn vì cuộc chiến đang diễn ra với Iran.
VOV.VN - Một nguồn tin quân sự của Iran cảnh báo rằng Tehran có thể mở rộng xung đột sang nhiều mặt trận chiến lược mới, bao gồm khu vực Bab el-Mandeb Strait, nếu Mỹ và Israel tiến hành các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ hoặc các đảo của Iran hoặc gia tăng sức ép thông qua hoạt động hải quân.
